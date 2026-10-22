MasterChef Celebrity no tendrá emisión este jueves 22 de octubre de 2026 por la pantalla de Telefe. Los seguidores del reality deberán esperar unos días para volver a ver a las figuras del espectáculo frente a las hornallas, debido a un cambio en la programación que responde a un compromiso deportivo que se llevará todas las miradas durante la noche.

La decisión está relacionada con la transmisión de la Copa Libertadores 2026, que tendrá como protagonista el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. El encuentro correspondiente a la semifinal de vuelta comenzará a las 21.30 y ocupará el espacio que habitualmente está destinado al programa culinario.

La expectativa por conocer al equipo que avanzará a la definición del torneo continental llevó a Telefe a priorizar el fútbol en su grilla. De esta manera, el certamen conducido por Wanda Nara sufrirá una pausa en su calendario semanal y no presentará un nuevo episodio durante la jornada del jueves.

¿Qué pasó con Masterchef?

Sin embargo, la ausencia no será prolongada. Según la programación prevista, MasterChef Celebrity regresará el domingo 25 de octubre, cuando se llevará adelante la gala de beneficios, una instancia que volverá a poner a prueba las habilidades de los participantes y que puede resultar clave para el desarrollo de la competencia.

La vuelta del reality también traerá novedades en el cronograma de la semana siguiente. Después de la emisión dominical, el programa continuará con sus desafíos habituales, mientras los concursantes buscarán destacarse para evitar quedar en una posición comprometida de cara a las próximas instancias del certamen.

En tanto, la gala de eliminación se realizará el martes 27 de octubre. Esa noche, los participantes que no logren convencer al jurado deberán enfrentarse a la posibilidad de abandonar la competencia, en una etapa en la que cada preparación puede marcar la diferencia.

El cambio de programación llega en una semana en la que el fútbol tendrá un lugar central en la pantalla de Telefe. Estudiantes de La Plata y Flamengo empataron 0 a 0 en el encuentro de ida, por lo que la serie permanece abierta y el duelo de este jueves definirá cuál de los dos equipos conseguirá el pase a la final de la Libertadores.

Así, quienes esperaban disfrutar de una nueva emisión de MasterChef Celebrity deberán reorganizar sus planes: este jueves no habrá programa, pero el reality volverá el domingo con la gala de beneficios y continuará el martes con una nueva eliminación. Mientras tanto, la pantalla del canal estará dedicada a una definición decisiva del fútbol sudamericano.