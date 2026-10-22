Los comentarios sobre Zaira Nara en Bendita se trasladaron a la cocina de MasterChef Celebrity, donde Wanda Nara le hizo un reclamo directo a Edith Hermida en un tono amenazante. La conductora puso sobre la mesa su desacuerdo con el tratamiento de la vida sentimental de su hermana y encontró en la participante una respuesta que dio lugar a varias chicanas.

Wanda Nara contó que sigue el ciclo en el que trabaja Edith Hermida y planteó que ahora el foco de los comentarios estaba puesto en su hermana: “Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empezar a dar a mi hermana”.

La conductora y ahora participante del reality de cocina respondió con una postura favorable al acercamiento entre la modelo y su expareja: “¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob Von Plessen”. Sin embargo, Wanda comparó esa respuesta con lo que aseguraba haber escuchado en Bendita y le devolvió una pregunta picante: “Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa”.

Edith apeló al dicho sobre las reconciliaciones para contestarle a la conductora: “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”. Su comentario le dio otro giro a la charla, después de haber asegurado que le gustaba la nueva oportunidad de la pareja.

En su respuesta, la conductora se definió como brava, habló del carácter de su hermana y comparó a Zaira con Edith. También incluyó una aclaración sobre sus propias palabras: “Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando”.

El comentario sobre las personalidades más calladas abrió paso a otro nombre. Edith Hermida tomó esa comparación y llevó el intercambio hacia la China Suárez, a quien mencionó en su respuesta: “La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China (Suárez)”.

Wanda Nara volvió de inmediato al motivo de su reclamo: los comentarios sobre Zaira. Para cerrar la conversación, le marcó a Edith Hermida un límite respecto de su hermana y lanzó una advertencia en tono de chicana: “Bueno, agarratela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”.