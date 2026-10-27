La última chance de MasterChef Celebrity reunió este lunes a los participantes que todavía buscaban asegurar su continuidad. La consigna parecía darles libertad para crear, pero imponía una condición difícil: preparar un plato vegetariano y aprovechar por completo el ingrediente que le tocara a cada uno.

Tenían 60 minutos para resolver la receta y convencer al jurado. Una buena devolución, sin embargo, no garantizaba la salvación: a medida que avanzaba la evaluación, quedó claro que habría platos elogiados cuyos autores igualmente tendrían que afrontar la gala de eliminación.

Las devoluciones de la última chance en MasterChef Celebrity

Alejandro Lerner, Pablo Giralt, Josefina “China” Ansa y Julieta Poggio fueron los primeros en conocer la evaluación. Damián Betular reconoció su trabajo, pero les advirtió que todavía tenían una prueba decisiva por delante: “Primero felicitaciones por el esfuerzo, hoy no alcanzó pero lo tengo que tomar. Si llegan a pasar la prueba de eliminación, dan un paso muy grande”.

La devolución de Maru Botana para Luck Ra, Grego Rossello, Luciana Geuna y Marta Fort tuvo elogios por su evolución. “Los veo progresar, me gusta el esfuerzo, la creatividad, van en un excelente camino”, les dijo. Sin embargo, ninguno consiguió salvarse: los cuatro recibieron el delantal negro y deberán volver a cocinar para permanecer en la competencia.

El panorama cambió cuando pasaron al frente Martín Campi, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Sebastián Presta. Germán Martitegui los presentó como “Los 3 mejores platos de la noche”. La frase abrió una nueva expectativa: los tres habían sobresalido, pero solo uno obtendría el lugar en el balcón.

Martitegui explicó qué había valorado en esas preparaciones: “Una oda al hinojo, un sabor a remolacha que nos remontó a restaurantes nórdicos y una calabaza muy bien cocida”. Los elogios marcaron la diferencia con las devoluciones anteriores, aunque el chef mantuvo la decisión final en suspenso hasta terminar de hablar con los participantes.

Finalmente, Martín Campi fue el elegido y subió al balcón. El humorista evitó la gala de eliminación y aseguró su continuidad en MasterChef Celebrity. Vernaci y Presta también quedaron entre los tres mejores de la última chance, pero la salvación de esa noche fue para Campi.