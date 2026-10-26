Las versiones sobre un embarazo de Candela Arizaga se cruzaron con el momento judicial de Facundo Moyano. A la salida de una audiencia este lunes, el dirigente recibió preguntas sobre paternidad y casamiento, mientras intentaba hablar de la causa. La insistencia de los cronistas llevó el intercambio hacia proyectos de pareja que él prefirió mantener en reserva.

Consultado por un posible embarazo de Candela Arizaga, Facundo Moyano respondió: “No, mirá, después se enojan conmigo. Yo no puedo confirmar nada”. Ante la insistencia, agregó: “Candela es irregular y que lo diga ella, yo no voy a decir nada”.

Cuando le preguntaron si quería ser padre, buscó volver al expediente: “Pero estamos hablando de violencia de género. ¿Qué tiene que ver esto?”. Sobre casarse, contestó “No puedo, no, yo no, no, después se enojan conmigo” y, ante la referencia al sí de Candela Arizaga, “Si yo no dije nada de sí...”. Respondió después “No sé” y “No puedo decir nada”.

Qué contó Facundo Moyano sobre la perimetral

El levantamiento de la perimetral abrió la posibilidad del reencuentro: “Después de tanto tiempo... En realidad no es tanto tiempo, fueron tres meses, un poco más. Levantaron la perimetral”. Sobre la resolución, explicó: “Hasta que no estuvo la resolución de la jueza, también por pedido de la fiscal y una cuestión de reciprocidad, ya no había más elementos para sostenerla”. Y aseguró: “Está levantada la perimetral y ya la puedo ver a Candela con normalidad”.

Facundo Moyano aclaró que la investigación continúa: “Más allá de que va a seguir la investigación, donde hay dos imputaciones, en las cuales yo soy el imputado, que es violencia de género y privación ilegítima de la libertad”. Al preguntarle por su sonrisa, respondió: “Porque no tiene sentido”.

Cuestionó los recursos destinados al caso: “La verdad es que yo quería decir algo, que muchas veces no tuve la oportunidad de decirlo, es que tantos recursos destinados, tantos medios, tanto tiempo”. Reclamó: “Deberían tener un poquito más de seriedad para poner la cara de los que realmente cometen delitos de violencia de género”. También sostuvo: “El setenta y cinco por ciento de los delincuentes asesinos de la ciudad de Buenos Aires tienen denuncias previas”.

Sobre el episodio investigado, sostuvo: “No pasó nada. Todo el mundo sabe que no pasó nada. 24 testigos dijeron que no pasó nada. Candela dice que no pasó nada. Llamaron de nuevo a esos veinticuatro testigos, dijeron que no pasó nada”. Más tarde, aseguró: “No se preocupen por la salud mía, que está bien”.

En el cierre quiso poner el foco en volver a ver a su novia: “Ya. No sé dónde estará. Ahora hay que preguntar dónde está”. Reiteró su defensa sobre la causa con “Que no hice nada”. El supuesto embarazo de Candela Arizaga y la posibilidad de casamiento quedaron sin confirmación ni desmentida en la charla.