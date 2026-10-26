MasterChef Celebrity cambia el orden de sus galas esta semana en Telefe. La instancia de última chance abrirá la programación y la eliminación llegará apenas un día después. Luego comenzará una nueva ronda de cocina que continuará hasta el domingo, cuando se disputarán las medallas.

Qué días se emite MasterChef Celebrity esta semana

El lunes 26 de octubre, a las 22:15, se verá la gala de última chance. Doce participantes volverán a cocinar para intentar evitar la eliminación. Entre ellos estarán Sebastián Presta, Luck Ra, Pablo Giralt, Alejandro Lerner, Mike Amigorena y Elizabeth Vernaci. El resultado de esa prueba determinará quiénes seguirán en riesgo.

El martes 27, también a las 22:15, llegará la gala de eliminación. Quienes no hayan conseguido salvarse el lunes deberán enfrentar un nuevo desafío ante Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. Al final del programa, uno de los famosos dejará la competencia.

Tras esa definición, el miércoles 28 a las 22:15 cocinará el primer grupo de una nueva ronda. Para esos participantes, será la oportunidad de destacarse con sus platos y subir al balcón, asegurando su continuidad sin tener que pasar por otra instancia de riesgo.

El jueves 29, a las 22:15, será el turno del segundo grupo. De ese modo, todos los participantes que permanezcan en MasterChef Celebrity habrán tenido una nueva oportunidad de cocinar antes de la próxima gala de beneficios.

El viernes 30 no se emitirá MasterChef Celebrity. Telefe pondrá al aire MasterChef Junior a las 21:30. Aunque ambos ciclos comparten la temática gastronómica, se trata de programas distintos y ese día no avanzará la competencia de los famosos.

La semana de MasterChef Celebrity cerrará el domingo 1.º de noviembre a las 22:15 con la gala de beneficios y medallas. Allí, los participantes buscarán destacarse ante el jurado para obtener una distinción y ventajas para la semana siguiente.

Así, el reality conducido por Wanda Nara saldrá lunes, martes, miércoles, jueves y domingo a las 22:15. El cambio principal estará en la secuencia de las galas: la eliminación se resolverá el martes y las medallas quedarán para el domingo.