La primera devolución de MasterChef Celebrity convirtió la tensión entre Elizabeth Vernaci y Germán Martitegui en un cruce directo. Cuando la locutora intentó explicar lo que había preparado con Josefina Ansa, el jurado la interrumpió: “Esto no es una radio, vos estás en una pausa así yo puedo dar mi opinión”. La Negra respondió en el momento: “Ah, así venimos, ok”.

El comentario llegó después de que Martitegui les señalara a ambas una exigencia del desafío: “La cocina es un trabajo en equipo”. La Negra Vernaci no recibió bien esa devolución y, en una entrevista posterior, replicó: “No quiero una lección de vida, quiero aprender a cocinar”. Más tarde apuntó contra el tono del chef: “La bardeada dejala afuera, ¿qué te pasa, Germán? Dale”.

Cómo empezó la tensión de la Negra Vernaci en MasterChef Celebrity

Esa incomodidad ya estaba presente antes de encender los fuegos. Ante Wanda Nara, Vernaci había reconocido: “Tengo miedo de mí, de perder el humor por la obsesión”. También habló de lo que podía ocurrirle al enfrentar una situación desconocida: “Es un desafío porque ponerme en un lugar que no conozco puede sacar lo mejor o lo peor de mí”. Su primera prueba terminó exponiendo esa dificultad para controlar el malhumor.

El formato de la consigna sorprendió a la locutora cuando supo que cocinaría de a dos. “Yo quiero irme, no es lo que yo esperaba, ya me puse de mal humor”, protestó. La compañera asignada fue Josefina Ansa y las bromas arrancaron incluso antes del trabajo: La Negra lanzó “Con vos no quiero preparar nada” y la periodista devolvió “Está complicado el asunto, ya no nos bancamos”.

La resistencia también se vio cuando Maru Botana quiso poner en marcha la prueba. “¿Están listos?”, preguntó la chef a los participantes. Elizabeth Vernaci permaneció junto a la mesada y dejó clara su falta de entusiasmo: “No estoy lista, ¿por qué tenemos que hacerlo?”. En MasterChef Celebrity, ese intercambio anticipó nuevos roces durante la preparación con Ansa.

Ya en la cocina, las dos consiguieron decidir un plato, pero no sin otro comentario punzante. Ansa dijo que le “dio libertad” a su compañera para elegir, y la Negra Vernaci contestó: “¿Cómo no me vas a dar libertad? ¿Qué sos, mi marido?”. Aunque la locutora recurrió al humor después, la periodista no parecía segura de que todo hubiera sido un chiste.

Ambas pasaron la prueba y volverán a cocinar en la noche de beneficios. La clasificación dejó a Elizabeth Vernaci y Josefina Ansa con una primera experiencia compartida, y a Germán Martitegui con un límite que la locutora no aceptó sin responder. En MasterChef Celebrity, el resultado acompañó a la dupla; la relación entre ellas y con el jurado quedó mucho menos resuelta.