El estreno de MasterChef Celebrity puso a sus 24 participantes frente a Wanda Nara y dejó algo más que presentaciones. Entre confesiones de miedo y bromas, Hernán Coronel soltó que “hay gente rara dando vueltas” en el elenco, una chicana que anticipó el tono de la noche. La conductora también dejó una advertencia sobre el jurado.

Edith Hermida buscó complicidad con la anfitriona: “Yo siempre te banqué, Wanda”. La conductora aclaró que “no corta ni pincha” en las decisiones y sostuvo: “Yo estoy del lado de los participantes. Con el jurado es una guerra aparte”. Ante el grupo reunido, celebró la convocatoria: “No he visto en la televisión argentina ni en otras temporadas un equipazo como este. Es una estrella al lado de la otra”.

El humor también atravesó la presentación de MasterChef Celebrity. Lizy Tagliani vinculó su peinado con “prender por primera vez un horno” y, sobre su escasa práctica, se animó: “Si Vicky Xipolitakis pudo, yo voy a poder”. Sebastián Presta fue más directo: “Yo vine por la guita”. Rocío Robles, por su parte, afirmó que “funciona bien bajo presión”.

Nervios y expectativas en MasterChef Celebrity

Julieta Poggio lanzó “Hola Wanda, me muero”, una parodia vinculada a la China Suárez por un histórico saludo de cuando eran cercanas. También contó que “lo vio siempre con su familia”. Luciana Geuna compartió ese costado doméstico al revelar que “juega a Masterchef con su hija”, mientras Julieta Nair Calvo se propuso mostrarse sin interpretar un personaje de ficción.

Los nervios se hicieron explícitos en voces muy distintas. Alejandro Lerner admitió: “Me siento sobreestimulado y ansioso”. Nazareno Casero miró el estudio con entusiasmo: “El estudio es imponente. Me agarra nervios pero me interesa, me gusta, lo siento pero es mi ambiente natural”. Pablo Migliore reconoció: “Me siento extraño pero trato de llevarlo de la mejor manera”.

La China Ansa confesó que “tenía miedo” y Wanda le pidió que “no pierda la sonrisa que la caracteriza”. La periodista llegó a decir que “se siente desfigurada” por los nervios. Mike Amigorena, con otra mirada sobre el desafío, aseguró que “juntará todos sus conocimientos porque la cocina es muy importante para él”.

Con Marta Fort, la charla dejó al descubierto la falta de experiencia. Wanda quiso saber: “¿Cómo es tu relación con la cocina?”. La participante respondió sin vueltas: “Estoy que me meo encima… a mí me encanta esta experiencia sin saber. Sé cosas básicas. Mi menú es pollo, arroz y puré”. La respuesta convirtió sus dudas en otro momento de humor de la noche.

Campi apareció con un peluquín, Grego Rossello admitió que los platos que muestra en Instagram son pedidos de delivery y Pachu Peña apostó a divertir al público. Ese tono liviano convivió con el miedo declarado por varios de sus compañeros. MasterChef Celebrity presentó así un elenco con formas muy diferentes de afrontar la cocina y la mirada del jurado.