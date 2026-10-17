MasterChef Junior regresó a Telefe diez años después de su última emisión. Verónica Lozano conduce esta edición, que tiene a Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas en el jurado. En el primer programa, los 14 participantes recibieron sus delantales y conocieron a quienes serían sus compañeros de cocina.

Los pines que encontraron junto a los delantales definieron las parejas para el desafío inaugural: preparar una hamburguesa smash con papas chips y un aderezo propio. Hubo entusiasmo, algunas lágrimas y mucho trabajo compartido. Al terminar la gala, ninguno de los chicos quedó eliminado.

Los 14 participantes de MasterChef Junior, uno por uno

Alma, de 9 años, cocinó con Dante y tomó un papel clave en la organización de la dupla: él la llamó “la arquitecta”. Su hamburguesa recibió los mayores elogios de la noche y ambos subieron al balcón con un beneficio para la semana.

Dante tiene 8 años y es el menor de esta edición. Con Alma preparó la “AlDan Smash”, un nombre formado con las primeras letras de ambos. El resultado los convirtió en la pareja destacada del debut.

Ámbar, de 12 años, llevó a la cocina un peluche de Remy, el personaje de Ratatouille, sobre el hombro. Trabajó con Toto y vivió uno de los momentos más sensibles de la gala cuando lloró por miedo a quedar eliminada. Verónica Lozano y sus compañeros se acercaron a consolarla.

Toto tiene 9 años y apareció con unos anteojos anaranjados difíciles de pasar por alto. En su dupla con Ámbar preparó pepinillos crocantes que sorprendieron al jurado, aunque confesó que nunca antes había probado hacerlos.

Ringo, de 12 años, se emocionó hasta las lágrimas apenas ingresó al estudio. Después compartió la primera prueba con Renata: los dos lograron llamar la atención de los chefs por la presentación y el sabor de su hamburguesa.

Renata también tiene 12 años. Se presentó con dos rodetes adornados con un tenedor y un cuchillo de madera, y llevó su entusiasmo a la mesada que compartió con Ringo. Juntos superaron el desafío inicial.

Camille, de 10 años, eligió un conjunto completamente rojo para su debut. Cocinó con Zoi una hamburguesa a la que llamaron, con humor, “El gran desastre”. Las dos se desenvolvieron sin pedir ayuda durante la preparación.

Zoi tiene 9 años y compartió estación con Camille. Su autonomía sorprendió a Ian Lucas y Germán Martitegui. También hizo reír a todos con un chiste que ella misma presentó como “malo”.

Teo, de 12 años, se conmovió al conocer a Ian Lucas, a quien admira. Luego se concentró en cocinar con Giulietta una hamburguesa bautizada “Copito Marilu Castelli Burguer”. La dupla estuvo entre las primeras en resolver la consigna.

Giulietta tiene 11 años y aclaró desde su llegada que su nombre se pronuncia en italiano. Entró con una varita mágica y la usó para darle un toque especial a la hamburguesa que preparó con Teo.

Aurora, de 11 años, encontró rápidamente una buena compañera en Emilia. Las dos contaron con una ayuda de Germán Martitegui mientras cocinaban y presentaron una hamburguesa llamada “Es mi hora”.

Emilia tiene 12 años y compartió con Aurora tanto el trabajo en equipo como los nervios de la primera evaluación. Su salsa impresionó al jurado. Cuando la llamaron al frente, Maru Botana le aconsejó que disfrutara la experiencia más allá del resultado de cada plato.

Tomás, de 13 años, es el mayor del grupo. Formó pareja con Valentín para preparar la hamburguesa smash y ambos consiguieron convencer a los jueces en su primera presentación.

Valentín tiene 11 años y llegó al estreno con una gorra. En la cocina mostró su sentido del humor junto a Tomás: decidieron ponerle a su plato un nombre tan simple como inesperado, “Juan”.