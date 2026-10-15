Matías Nápoli no llevaba un discurso preparado cuando recibió el Martín Fierro de la Música a Mejor Artista Melódico. La sorpresa lo llevó a improvisar unas palabras en las que aparecieron su familia, su camino recorrido como compositor y el gran inspirador que lo marcó. El músico neuquino terminó convirtiendo el agradecimiento en una defensa de las canciones que eligió interpretar.

Su primera reacción fue volver a un recuerdo de cuando era espectador, con un poco de humor para romper el hielo, tiró: “Puff, qué emoción. Pensé que Edith me iba a presentar alguna vez en el Ranking 26 que miraba de chico”. La referencia a Edith Hermida y al programa que seguía de chico abrió su intervención durante la ceremonia realizada en el Teatro Tango Porteño, donde se celebró la primera edición de los premios.

Después reconoció a los organizadores y puso en palabras el tiempo que lleva dedicado a la música romántica: “Primero gracias a APTRA, gracias a Luis (Ventura). Es un orgullo estar acá con toda esta gente. Son 25 años de componer canciones melódicas y tener referentes como el gran Sergio Denis”. El hecho de nombrar a Sergio Denis no fue casual, ya que lo marcó como uno de sus referentes.

Su recorrido combina la composición con una formación instrumental autodidacta: toca la guitarra y el piano. En 2026, Matías Nápoli presentó su disco “Dejarte Ir”, con las baladas como eje de su propuesta musical.

El agradecimiento se extendió a quienes trabajaron con él y a sus seres queridos. En ese tramo del discurso, que incluyó un señalamiento hacia su madre entre el público, expresó: “Sigo apostando, así que agradezco a los productores musicales que tuve y me han traído hasta acá. También agradecerle a toda mi familia, a mis viejos, a mi viejita linda (señala entre el público), a mi hijo, a mi hermano, a mi sobrinos, a mi tía. Tengo un montón de gente. Perdón, no tenía nada preparado, era imposible que pase esto”.

Antes de bajar, Matías Nápoli volvió sobre la influencia de Sergio Denis y amplió el homenaje a quienes apuestan a la balada: “Se lo dedico a Sergio Denis, se lo dedico a todos los que apostamos a la balada y creemos que la balada es eterna”. Para cerrar, no quiso olvidarse de sus raíces y aprovechó para dedicarselo a los neuquinos: “Y bueno, ¡este se va para Neuquén! Muchas Gracias”.

Ese vínculo tiene su propia historia sobre los escenarios: el músico participó en el Festival Patria y en la Fiesta de la Confluencia, como parte de su actividad en la provincia. Al anunciar el destino de la estatuilla, llevó esa pertenencia hasta la premiación de APTRA bajo la mirada de todo el país.