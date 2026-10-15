Quién es Matías Nápoli, el neuquino que ganó un Martín Fierro de la Música 2026

Matías Nápoli es el artista que llevó el nombre de Neuquén a lo más alto de los Premios Martín Fierro de la Música 2026 que se entregaron este miércoles 14 de octubre. Fue reconocido como mejor artista en el género melódico, una distinción que destaca su recorrido musical y su apuesta por las canciones románticas. Aunque nació en Buenos Aires, echó raíces en la provincia, donde construyó parte de su identidad artística.

Desde muy pequeño soñaba con dedicarse a la música. Autodidacta, se define como guitarrista y pianista, aunque su principal sello es una potente voz, con la que interpreta baladas románticas. Su estilo y su perseverancia le permitieron abrirse paso en el circuito musical y llegar a escenarios emblemáticos de Buenos Aires.

Matías Napoli, el artista que echó raíces en Neuquén y conquistó un Martín Fierro.

De Neuquén a los grandes escenarios

En octubre de 2021, Napoli presentó su disco Sin tu luz en el Teatro Astros, sobre la avenida Corrientes. Con esa presentación se convirtió en el primer neuquino en llegar a ese emblemático escenario porteño.

Su carrera continuó creciendo con participaciones en eventos de gran convocatoria. El 19 de mayo de 2024 formó parte de la segunda edición del Festival Patria, realizada en el mítico Luna Park, ante más de 12.000 espectadores. Al año siguiente, el 25 de mayo de 2025, también participó de la tercera edición del evento en el Movistar Arena.

Nápoli en una de sus presentaciones en la Fiesta de la Confluencia.

Un artista identificado con la Fiesta de la Confluencia

En Neuquén, Matías Napoli también construyó un vínculo especial con el público. Se presentó en tres ediciones de la Fiesta de la Confluencia: 2022, 2023 y 2024, uno de los eventos musicales más convocantes de la región.

Ahora, el reconocimiento como mejor artista del género melódico en los Martín Fierro de la Música 2026 suma un nuevo capítulo a su trayectoria. Para Napoli, la distinción representa también un motivo de orgullo para Neuquén, la provincia donde echó raíces y desde la que sigue proyectando su carrera musical.