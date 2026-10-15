MasterChef Celebrity tuvo una competencia distinta en la pantalla de El Nueve: la primera edición de los Martín Fierro de la Música. Mientras la ceremonia avanzaba con sus entregas, el ciclo de Wanda Nara puso al aire una gala atravesada por historias familiares. El cruce dejó una diferencia clara a favor de Telefe, aunque los premios también consiguieron aumentar su audiencia.

Al comenzar la competencia directa, el reality marcó 12,2 puntos frente a los 5,0 de la premiación. La distancia entre ambas propuestas fue de 7,2 puntos en esa medición. Con ese registro, el programa de cocina ocupó el primer lugar de la franja y la ceremonia se mantuvo tercera, después de haber empezado la previa desde una posición más baja.

Dentro de la cocina, la noche tuvo reconocimientos para dos participantes. Luciana Geuna obtuvo la medalla dorada y Pablo Giralt recibió la plateada, en una entrega con las historias familiares como eje emotivo. Esas fueron algunas de las escenas de MasterChef Celebrity que coincidieron con la transmisión de una gala dedicada a distinguir a figuras de la música.

Del otro lado, el estreno de los premios tuvo a Abel Pintos como gran ganador. El cantante recibió primero el reconocimiento a mejor artista masculino y, sobre el cierre, se quedó con el Martín Fierro de Oro. María Becerra también aparecía entre las candidatas para esa última distinción por la cantidad de premios que había acumulado durante la noche.

La evolución de El Nueve había comenzado varias horas antes del enfrentamiento con el reality. La alfombra roja arrancó a las 19 y, entre las 19:30 y las 21, la previa se movió entre 1,7 y 2,6 puntos. En ese tramo quedó cuarta, detrás de Telefe, El Trece y América, todavía lejos de los valores que alcanzaría más tarde.

A las 21:30, con la ceremonia en marcha, el registro llegó a 3,4 puntos, aunque seguía en el cuarto puesto. Hacia las 22 trepó a 4,6 y pasó a ocupar el tercero, por encima de América. El crecimiento continuó hasta los 5,0 puntos que marcó al empezar el cruce con la propuesta de Telefe.

El salto más alto de MasterChef Celebrity llegó quince minutos después de salir al aire: alcanzó un pico de 13,1 puntos. Fueron nueve décimas más que su medición inicial de 12,2. Así, mientras los Martín Fierro de la Música conservaban el tercer lugar de su franja, el programa de Wanda Nara elevó su marca y sostuvo el liderazgo.