La tensión entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo explosivo después de que la conductora opinara sobre la relación del futbolista con la China Suárez. Todo comenzó cuando la panelista reveló al aire que la pareja atravesaba un distanciamiento y que incluso había habido una crisis en los últimos días.

Con el correr de las horas, la periodista agregó más detalles y aseguró que el delantero finalmente había decidido acercarse nuevamente a la actriz. Según contó, Mauro Icardi fue hasta la casa de la China Suárez en el barrio privado San Jorge y allí habrían recompuesto la relación tras varias discusiones.

La reconciliación fue presentada públicamente a través de un video que ambos compartieron en redes sociales. Ese material generó críticas inmediatas de Yanina Latorre, quien cuestionó especialmente la exposición familiar y remarcó que una de las hijas del futbolista participó de la grabación.

Mauro Icardi y una nueva respuesta a Yanina Latorre

Molesto por los comentarios televisivos, Mauro Icardi decidió responder desde su cuenta de Instagram con un mensaje cargado de ironía y agravios. Primero la calificó de “payasa” y luego apuntó directamente contra la trayectoria de la conductora, dejando en claro que las declaraciones le habían afectado.

El enojo del jugador creció luego de escuchar una frase puntual dicha por Yanina Latorre en su programa. “Yo prefiero ser cornuda y no ser un fracasado como vos”, lanzó la panelista durante el debate, una frase que rápidamente se viralizó y generó repercusiones en redes sociales.

Lejos de quedarse callado, el delantero del Galatasaray respondió con dureza: “Cuando te dice fracasado una pobre mujer que se hizo famosa a los 45 años. Sin ningún talento, sin apellido propio y hablando de vidas ajenas”. Además, agregó: “Pensar que hay periodistas serios que se preparan toda la vida. Qué distorsionada está la sociedad”.

Para reforzar su postura, Mauro Icardi acompañó el descargo con imágenes y estadísticas de su carrera profesional. Recordó sus pasos por la Sampdoria, el Inter, el PSG y el Galatasaray, además de sus participaciones en la Selección Argentina, donde disputó cuatro encuentros oficiales.

El atacante también destacó sus números dentro de la cancha: acumula 252 goles y 76 asistencias en 484 partidos oficiales. A eso se suman 13 títulos y varios reconocimientos individuales. En Turquía se convirtió en ídolo absoluto del Galatasaray, donde fue goleador de la temporada 2023/24 y actualmente es considerado el máximo artillero extranjero del club.