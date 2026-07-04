El nombre de Franco Deambrosi irrumpió con fuerza en el mundo del espectáculo luego de quedar involucrado en los rumores que rodean a la China Suárez y su crisis con Mauro Icardi. El piloto argentino de automovilismo pasó de mantener un perfil reservado a convertirse en tendencia tras las versiones que hablaban de un supuesto acercamiento con la actriz.

Toda la situación explotó en medio de la fuerte pelea mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre, un enfrentamiento que volvió a poner a Eugenia Suárez en el centro de la escena. A esto se sumó además la aparición de Ekaterina Ojeda, señalada como una figura clave dentro de la interna sentimental que atraviesa la pareja.

En las últimas horas, distintos programas y cuentas de espectáculos comenzaron a mencionar a Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de apenas 26 años, como el hombre que habría tenido un vínculo cercano con la actriz. Aunque nunca aparecieron pruebas concretas ni confirmaciones oficiales, las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales.

Frente al revuelo, el corredor decidió utilizar sus historias de Instagram para hacer un fuerte descargo y expresar su incomodidad por la exposición pública. “No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado”, escribió en el comienzo de su mensaje, dejando en claro su malestar por quedar envuelto en la polémica.

Luego, Franco Deambrosi profundizó sobre cómo vive esta inesperada repercusión mediática. “En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal”, aseguró el piloto.

Sin embargo, una de las frases que más llamó la atención fue la que alimentó todavía más las especulaciones alrededor de la China Suárez. “Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos”, expresó misteriosamente, aunque evitó mencionar directamente a la actriz.

¿La China Suárez infiel?

El escándalo comenzó a crecer después de que Yanina Latorre compartiera en redes sociales una foto vinculada al supuesto romance. La panelista reaccionó luego de que Mauro Icardi publicara una imagen burlándose de ella y utilizara términos ofensivos para atacarla públicamente. “Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito”, lanzó la conductora, generando una verdadera bomba en el espectáculo.

Más tarde, durante una entrevista en A la Barbarossa, Yanina Latorre redobló la apuesta y aseguró tener más información sobre el tema. “Si hay foto, hay chats y hay pruebas”, disparó. Además, confirmó que habló personalmente con Franco Deambrosi, mientras ironizaba sobre los supuestos gustos de la China Suárez por los pilotos, en referencia también a los rumores que tiempo atrás la vincularon con Franco Colapinto.