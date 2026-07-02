Mauro Icardi salió con los tapones de punta contra Yanina Latorre después de que la conductora hablara de una supuesta crisis con la China Suárez. El futbolista eligió responder desde sus redes sociales y publicó un mensaje durísimo que elevó la tensión alrededor de la pareja.

La reacción llegó después de varios días de versiones sobre un distanciamiento entre el delantero y la actriz. En medio de ese clima, Yanina Latorre había asegurado en Sálvese Quien Pueda que la China había dejado la vivienda que compartía con Icardi y se había instalado en otra casa con sus hijos.

La frase que más ruido generó fue una de las que la conductora lanzó al aire para describir el supuesto quiebre de la convivencia. “Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”, sostuvo.

Antes de que Mauro Icardi apuntara directamente contra Yanina Latorre, la China Suárez ya había dado una señal pública. La actriz compartió un video junto al futbolista en el que ambos aparecían imitando rugidos de animales, una escena que muchos interpretaron como una forma de desmentir los rumores de separación.

Sin embargo, el delantero no se quedó solo con esa respuesta indirecta. En sus historias de Instagram, Mauro Icardi publicó una imagen de Yanina Latorre disfrazada de payaso y la acompañó con una frase cargada de bronca: “Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”.

El mensaje fue leído como un ataque directo a la conductora, que durante los últimos días había dado detalles sobre el presunto conflicto de pareja. Además de tratarla de payasa con la imagen elegida, el futbolista utilizó una descalificación personal que rápidamente encendió la repercusión en redes.

La pelea pública dejó expuesto el malestar de Mauro Icardi con Yanina Latorre y sumó un nuevo capítulo a las versiones que rodean su vínculo con la China Suárez. Aunque la pareja buscó mostrarse unida, la respuesta del delantero terminó desplazando el foco hacia su fuerte cruce con la conductora.