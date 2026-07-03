En la antesala del compromiso de la Selección Argentina frente a Cabo Verde, la atención no solo estuvo puesta en lo que ocurría dentro del predio de concentración. Mientras los futbolistas ultimaban detalles para el encuentro, varias de sus parejas decidieron disfrutar de una noche distinta y compartieron imágenes que no tardaron en viralizarse.

Las protagonistas de la reunión fueron Caro Calvagni, pareja de Nicolás Tagliafico; Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez; Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez; y Mandinha Martínez, compañera de vida del Dibu Martínez. Las cuatro mostraron en redes sociales algunos momentos de la salida, marcada por la complicidad y el clima relajado.

La ausencia de Antonela Roccuzzo y de Tini Stoessel fue uno de los aspectos más comentados por los seguidores. Acostumbradas a captar gran parte de la atención mediática cuando aparecen junto al entorno de la Scaloneta, esta vez no formaron parte del encuentro y eso terminó potenciando la visibilidad del resto del grupo.

De fiesta ¿Quiénes faltaron?

A través de distintas publicaciones en Instagram, las mujeres dejaron ver una cena elegante y varias postales grupales. Entre brindis, sonrisas y mensajes afectuosos, quedó en evidencia la relación cercana que mantienen desde hace tiempo gracias a las concentraciones y los torneos que acompañan junto a la Selección Argentina.

Los posteos incluyeron frases simples pero cargadas de afecto, como “equipazo” y “siempre bancando”, además de emojis y comentarios cruzados que despertaron miles de reacciones entre los fanáticos. Lejos de buscar una gran exposición, la salida tuvo un perfil mucho más relajado y auténtico.

Con el correr de los años, las parejas de los jugadores se transformaron en un grupo cada vez más consolidado. Más allá de acompañar desde la tribuna, también construyeron vínculos propios y una dinámica de amistad que suele reflejarse en cada viaje o concentración internacional.

De fiesta ¿Quiénes faltaron?

En medio de la exigencia que implica seguir de cerca la rutina de la Selección Argentina, estos encuentros funcionan como espacios de contención y desconexión. Viajes constantes, cambios de país y una fuerte exposición pública forman parte de un contexto que muchas veces las une aún más.

A pocas horas de que el equipo dirigido por Lionel Scaloni vuelva a salir a la cancha, esta reunión mostró otra cara del mundo de la Scaloneta. Más silenciosa y lejos del foco futbolero, pero igualmente significativa para quienes acompañan a los campeones desde un lugar menos visible.