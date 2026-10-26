La polémica volvió a instalarse alrededor de Wanda Nara y Eugenia “la China” Suárez después de que la conductora compartiera una historia de Instagram con una frase que despertó todo tipo de interpretaciones. Aunque el mensaje original pertenecía a una seguidora, su contenido fue suficiente para que muchos lo relacionaran con el histórico conflicto entre ambas.

El episodio ocurrió mientras Wanda recibía muestras de cariño por su participación en ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que protagonizó junto a Agustín Bernasconi. Una fan viajó desde Paraguay hasta Posadas, Misiones, para verla, y publicó una fotografía junto al afiche de la película. “WAN. Desde Paraguay, ¡solo para verte!”, escribió, acompañando la imagen con un corazón amarillo.

Sin embargo, el mensaje tenía una posdata que cambió por completo el sentido de la publicación. “PD: Yo también tuve una zorra que se cag… a mi familia”, expresó la seguidora. Wanda decidió repostear la historia, y esa frase encendió las especulaciones sobre una posible indirecta dirigida a la actriz, aunque la empresaria no agregó comentarios propios ni mencionó directamente su nombre.

Wanda Nara ¿Otra vez contra la China Suárez?

La publicación fue interpretada como una referencia al WandaGate, el escándalo que sacudió al mundo del espectáculo en 2021 y que involucró a Mauro Icardi, Wanda y la China Suárez. En aquel momento, la conductora había expuesto su enojo en redes sociales con una frase que se convirtió en una de las más recordadas de aquella disputa: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

La repercusión de aquel episodio trascendió las redes y se convirtió en un enfrentamiento seguido de cerca por los programas de espectáculos. La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi atravesó una profunda crisis después de que saliera a la luz el vínculo del futbolista con la actriz, mientras las declaraciones y los movimientos digitales de los protagonistas alimentaban nuevas versiones.

Con el paso del tiempo, la propia Wanda revisó públicamente su reacción. Durante una entrevista con Susana Giménez, reconoció que había responsabilizado a la actriz desde el enojo y recordó: “Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia de Instagram”. También admitió que su postura inicial había estado atravesada por una mirada machista.

Wanda Nara ¿Otra vez contra la China Suárez?

Por eso, el nuevo reposteo volvió a generar repercusiones, especialmente por la elección de una frase tan parecida a aquella que marcó el comienzo del escándalo. La diferencia es que, esta vez, las palabras pertenecían a una seguidora y Wanda no explicó qué la llevó a compartirlas ni confirmó que estuvieran dirigidas a la China Suárez.

Finalmente, Wanda Nara eliminó la publicación, un detalle que sumó misterio al episodio y multiplicó las interpretaciones entre los usuarios. Sin una aclaración de la conductora, quedó abierta la pregunta sobre el sentido del gesto y si realmente buscaba enviarle un mensaje a la actriz o simplemente compartir el homenaje de una admiradora.