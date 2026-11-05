Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de realizar una serie de publicaciones en sus historias de Instagram que no pasaron inadvertidas. El futbolista compartió un extenso descargo sobre sus enfrentamientos judiciales y acompañó sus palabras con fotografías de una estética oscura que despertaron comentarios y cuestionamientos en las redes sociales.

El delantero, actualmente en pareja con la China Suárez, decidió responder públicamente a las versiones que circularon sobre su situación económica y los reclamos vinculados con la manutención de sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara. Lejos de elegir un tono conciliador, lanzó mensajes contundentes contra quienes cuestionan su postura y aseguró que existen versiones que no reflejan lo sucedido en los tribunales.

Uno de los puntos que quiso aclarar fue el supuesto embargo de una propiedad. Según explicó, se trata de una causa independiente que ya fue apelada y que, de acuerdo con su interpretación, debería resolverse próximamente. También hizo referencia al expediente por la reducción de alimentos y remarcó que ambos procedimientos no deben confundirse.

¿Mauro Icardi se volvió loco?

En ese sentido, Icardi publicó un mensaje en el que intentó resumir su versión de los acontecimientos: "Documento mata relato. resumo tanta letra. Embargo de la casa, es otra causa y está apelado y pronto se levantará. No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata vayan a trabajar, chimuertos".

Pero la parte más llamativa llegó después, cuando el futbolista decidió profundizar su descargo con otra historia de Instagram. Allí apareció una fotografía de aspecto inquietante junto a una frase que rápidamente llamó la atención: "Y como frutilla del postre para terminar de enterrar a los chimuertos...". La expresión alimentó las repercusiones por el tono desafiante que eligió para dirigirse a sus detractores.

En esa misma publicación, Mauro Icardi apuntó contra una resolución judicial fechada el 4 de noviembre de 2026. Según sostuvo, el documento llevaba las firmas de Carlos y Gastón, pero no la de Adrián. A partir de ese detalle, lanzó otra acusación: "Se ve que ser mitómano se contagia...".

¿Mauro Icardi se volvió loco?

El futbolista también aseguró que la Cámara revocó una multa del 50% que había solicitado la otra parte y rechazó un pedido de prohibición de salida del país. Como único punto favorable para sus contrincantes, mencionó una liquidación vinculada con alimentos que, según afirmó, ya estaban abonados en la cuota correspondiente a junio de 2026.

Para cerrar, Icardi volvió a dejar una indirecta dirigida al entorno de Wanda Nara con una advertencia: "No vayan por ese camino que así terminó la gachi, pachi...". Así, el conflicto volvió a trasladarse a las redes sociales, donde cada publicación suma un nuevo capítulo a una disputa que continúa generando repercusiones.