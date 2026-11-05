La noticia sorprendió al ambiente artístico y tuvo como protagonista a Axel, quien reveló que finalmente no formará parte del espectáculo previsto para recibir al Papa León XIV en Córdoba. El cantante había sido convocado para interpretar algunas de sus canciones durante la visita del máximo representante de la Iglesia católica a la Argentina, pero una situación inesperada modificó los planes.

La confesión llegó durante una entrevista con La Voz En Vivo, donde el artista decidió contar lo sucedido. Según explicó, los organizadores le habían ofrecido la posibilidad de elegir entre presentarse en Buenos Aires o en Córdoba. Sin embargo, no tuvo dudas y se inclinó por esta última provincia, donde vive desde hace más de una década. "Me habían llamado para cantar aquí en Córdoba. Me encanta Buenos Aires, pero yo quería cantar en Córdoba para él", recordó.

Pero la propuesta no llegó a concretarse. Axel responsabilizó por lo ocurrido a las declaraciones públicas de Griselda Pelozo, una exempleada que trabajó como vestuarista durante aproximadamente un año y que recientemente habló sobre su experiencia con el músico en televisión. La mujer realizó acusaciones vinculadas con situaciones laborales y un supuesto comportamiento inapropiado, además de reclamar cuestiones económicas.

Visiblemente molesto, el intérprete cuestionó la repercusión que tuvieron esos testimonios y apuntó contra quienes les dieron espacio en los medios de comunicación. "Casualmente, entre comillas, una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión y hoy día le dan espacio a cualquier boludo diciendo cualquier barrabasada, sin verdad ni fundamento", lanzó. Luego reconoció el impacto personal que tuvo la situación: "Eso me lastimó".

De acuerdo con su relato, cuando su participación estaba cerca de recibir la confirmación definitiva, los responsables del evento decidieron dar marcha atrás. "La gente que estaba a punto de confirmar dijo: 'Che, no podemos'", explicó. Aunque reconoció que respetaba la determinación, dejó en claro que tenía muchas ganas de participar y que la oportunidad representaba una emoción enorme.

La posibilidad también tenía un significado especial por sus antecedentes musicales vinculados al Vaticano. Axel recordó que anteriormente había cantado ante el Papa Francisco en Río de Janeiro, Panamá y el Vaticano, donde interpretó temas como Celebra la vida y Somos uno. Por eso, volver a presentarse frente a un pontífice era un acontecimiento que esperaba con mucha ilusión.

¿Qué pasó con Axel y el Papa León XIV?

Sin embargo, el conflicto podría continuar en los tribunales. El cantante adelantó que piensa iniciar acciones legales contra Griselda Pelozo y fue contundente sobre su postura: "La voy a contrademandar penalmente. Esto no puede quedar así como si nada, porque yo estoy 100% con la verdad". También defendió sus 27 años de carrera artística y aseguró que el público conoce su trayectoria.

Mientras tanto, Axel tiene otro compromiso importante en Córdoba: el sábado 7 de noviembre cerrará su gira Así Vivir Tour en Quality Espacio. Será una oportunidad para reencontrarse con sus seguidores, aunque la cancelación de su participación en el evento del Papa León XIV dejó un sabor amargo en una convocatoria que esperaba con especial entusiasmo.