Después de que Mauro Icardi solicitara que se haga cumplir la medida cautelar que prohíbe mostrar los rostros de sus hijas en las redes sociales, Wanda Nara respondió con un contraataque legal que podría complicar la situación de su expareja.

Según reveló la periodista Naiara Vecchio en sus redes sociales, Mauro Icardi adeudaría cuotas alimentarias desde abril y Wanda Nara volvió a solicitar la prohibición de salida del país para el delantero. "Mauro Icardi debe alimentos desde abril y Wanda Nara vuelve a pedir la prohibición de salida del país", informó la periodista.

La deuda alimentaria y el reclamo

El reclamo de Wanda Nara está relacionado con el incumplimiento del pago de los alimentos provisorios correspondientes a sus hijas. Según trascendió, Icardi había cancelado anteriormente la deuda, pero después no habría continuado con los pagos de manera regular.

Por qué Wanda Nara quiere prohibirle a Mauro Icardi salir del país: el escandaloso nuevo conflicto

La situación tiene un antecedente: antes de viajar con la China Suárez, el futbolista tuvo que solicitar autorización judicial para salir del país. El juez finalmente le concedió el permiso.

El monto de la cuota alimentaria provisoria se habría establecido tomando como referencia el salario que Icardi percibía cuando jugaba en el Galatasaray. Sin embargo, el futbolista actualmente se encuentra sin club y, por lo tanto, no cuenta con un sueldo fijo.

Por qué todavía no acordaron la cuota definitiva

A pesar de que llevan aproximadamente dos años separados de hecho, Wanda Nara y Mauro Icardi todavía no lograron ponerse de acuerdo sobre el monto definitivo de la cuota alimentaria para sus hijas. Por ese motivo, continúa vigente el esquema de alimentos provisorios, que ahora vuelve a quedar en el centro de la disputa judicial.

El otro frente legal: la restitución de las menores

A este conflicto se suma otro frente legal: la restitución internacional de las menores a Turquía. Ese era el país en el que Icardi residía cuando jugaba para el Galatasaray, aunque desde mayo de 2026 ya no vive allí.