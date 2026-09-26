Una inesperada publicación de Mauro Icardi durante la madrugada volvió a encender la polémica alrededor del Wandagate. El futbolista recordó una fecha fundamental de su historia con la China Suárez y realizó una referencia que rápidamente fue interpretada como una confirmación de que el encuentro ocurrió mientras todavía estaba casado con Wanda Nara.

La fecha que volvió a quedar en el centro de la escena es el 26 de septiembre de 2021, cuando Mauro Icardi y la China Suárez protagonizaron aquel encuentro en un hotel de París. El episodio terminó haciéndose público y provocó una crisis de enorme repercusión dentro del matrimonio que el delantero mantenía con Wanda Nara.

Cuatro años después de aquel escándalo, Icardi decidió recordar la jornada con una publicación que no pasó inadvertida. El jugador compartió en sus historias de Instagram una imagen vinculada al hotel parisino y mencionó a la China Suárez, con quien actualmente sostiene una relación y cuya historia en común quedó marcada por aquella polémica.

Mauro Icardi y una historia que dejó a todos con la boca abierta

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, expresó Mauro Icardi junto a la publicación. Sus palabras volvieron a generar repercusiones porque el recuerdo está directamente relacionado con el comienzo de su vínculo con la China Suárez.

La reacción en redes fue inmediata. Pepe Ochoa fue uno de los primeros en hacerse eco de la publicación y manifestó su sorpresa desde su cuenta de X. “Nananananananana que hdp de Icardi”, escribió el panelista, acompañando su comentario con emojis que reflejaron su incredulidad frente al mensaje del futbolista.

El posteo también provocó una nueva discusión sobre el Wandagate. Mientras algunos usuarios defendieron la actual relación de Mauro Icardi y la China Suárez, otros aprovecharon la aparición del recuerdo para volver a respaldar a Wanda Nara y cuestionar la decisión del delantero de recuperar públicamente aquella historia.

Mauro Icardi y una historia que dejó a todos con la boca abierta

Entre las respuestas que circularon aparecieron mensajes como “El tipo solo existe para joderle la vida a la ex”, “Después salió a decir que se arrepentía de eso”, “Un fantasma igual que la China”, “No sé por qué les molesta, Wanda dijo que estaban separados” y “Lo amamos”. La diversidad de opiniones volvió a demostrar que el escándalo continúa generando interés años después.

De esta manera, Mauro Icardi volvió a llevar al presente uno de los episodios que modificaron su relación con Wanda Nara y que, al mismo tiempo, quedaron como el punto de partida de su historia con la China Suárez. La publicación del futbolista fue suficiente para que el Wandagate regresara con fuerza a las conversaciones de las redes sociales.