La relación entre Mauro Icardi y la China Suárez volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica luego de que trascendiera una inesperada información vinculada al Mundial 2026. En medio de las críticas que recibió la pareja por su reciente viaje a Japón, ahora surgió un dato que impactó de lleno en el entorno de la actriz y dejó expuesto un problema legal que podría traerle consecuencias al futbolista.

Durante los últimos días, la China Suárez compartió imágenes de su estadía en Asia junto a Mauro Icardi, donde se mostraron recorriendo distintos lugares turísticos, cafeterías temáticas y paisajes naturales. Sin embargo, mientras disfrutaban del viaje, crecieron las críticas en redes sociales debido a que los hijos de la actriz permanecían en Turquía al cuidado de empleados y personas de confianza de la familia.

La situación habría generado además un importante malestar en Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, padres de los hijos de la actriz. Aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre el tema, en programas de espectáculos aseguraron que no cayó nada bien la decisión de la ex protagonista de Casi Ángeles de viajar tan lejos durante varios días.

La China Suárez se baja del Mundial 2026

En paralelo, comenzó a circular otra información que sorprendió aún más. Según trascendió, tanto Mauro Icardi como la China Suárez regresarían pronto a la Argentina y el delantero volvería a enfrentar un escenario conflictivo relacionado con las hijas que tuvo con Wanda Nara, en una disputa que sigue sumando capítulos judiciales y mediáticos.

Pero el dato más fuerte apareció en el programa Los Profesionales, conducido por Florencia de la V. Allí, la periodista Naiara Vecchio aseguró que el sueño de la China Suárez de asistir al Mundial 2026 no podrá concretarse por un motivo directamente relacionado con el delantero del Galatasaray.

“Van a ver el Mundial desde Argentina”, lanzó la panelista al aire, generando sorpresa en el estudio. Luego explicó cuál sería la razón que impediría el viaje de la pareja a Estados Unidos para seguir a la Selección argentina durante la competencia internacional que se jugará entre junio y julio de 2026.

La China Suárez se baja del Mundial 2026

“La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir al Mundial”, afirmó Naiara Vecchio, dejando entrever que los problemas legales y económicos que enfrenta Mauro Icardi con Wanda Nara terminarían perjudicando directamente los planes de la actriz.

Más adelante, la periodista profundizó sobre la situación y agregó: “Icardi tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir a Argentina, pero hay una colaboración entre la Ciudad de Buenos Aires y Estados Unidos para que los deudores no puedan ir”. De esta manera, el conflicto judicial del futbolista podría convertirse en el principal obstáculo para que la China Suárez cumpla uno de sus mayores deseos: vivir el Mundial 2026 desde las tribunas.