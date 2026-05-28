La tensión entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sumó un nuevo capítulo cargado de acusaciones cruzadas y declaraciones explosivas. A un año de haber terminado su relación después de más de una década juntos, la expareja volvió a quedar envuelta en un escándalo mediático que tiene como eje una inesperada disputa familiar.

Todo comenzó luego de que la modelo fuera cuestionada por haber entregado a la perra que compartían como familia. En medio de las críticas, Chechu Bonelli decidió hablar públicamente y apuntó de lleno contra el exfutbolista. Según contó, recibió un correo electrónico muy agresivo que la dejó completamente impactada.

La periodista detalló que el mensaje enviado por Darío Cvitanich tenía un tono amenazante y marcaba límites tajantes respecto a la relación con la familia del exjugador. “Decía que me prohibía pisar su ciudad y me prohibía entrar en contacto con su familia, porque si no, me iba a iniciar acciones legales”, reveló con dureza.

Además, Chechu Bonelli confesó que atraviesa un momento emocional muy delicado y dejó entrever que la situación la supera. “No quiero dar golpes bajos, pero yo no la estoy pasando bien”, expresó visiblemente angustiada. También aseguró que le dolió profundamente alejarse de la madre de Darío Cvitanich, con quien mantenía un vínculo muy cercano.

En ese contexto, la modelo también lanzó una indirecta hacia Ivana Figueiras, actual pareja del exdeportista. Sin mencionarla demasiado, sostuvo que la nueva novia de Darío Cvitanich interviene en cuestiones que, según ella, no le corresponden y alimenta aún más la tensión familiar.

Por su parte, el exfutbolista decidió responder públicamente durante una comunicación con el programa Intrusos y defendió su postura. Allí explicó que, tras la separación, él se hizo cargo de todos los gastos vinculados a la casa y al cuidado de sus hijas. “Lo único que pedí es que si ya pago todo eso que puedan quedarse con la perra”, afirmó.

Chechu Bonelli en guerra con Darío Cvitanich

Luego, Darío Cvitanich explicó cómo descubrió que el animal ya no estaba con Chechu Bonelli. Según relató, fue su propio hermano quien lo llamó para preguntarle detalles sobre la alimentación de la mascota. A partir de ahí, decidió enviar el famoso mail para intentar evitar que sus hijas perdieran el contacto con la perra.

Finalmente, el exjugador también justificó por qué no quiere que la madre de sus hijas siga visitando Baradero. Según contó, su madre sintió que fue utilizada durante años. “Yo cumplí con todo, de todo lo que trabajé cuando estuve con ella le di el 50%”, cerró Darío Cvitanich, dejando claro que la guerra con Chechu Bonelli está lejos de terminar.