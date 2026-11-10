La disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó este martes un nuevo episodio que promete generar repercusiones. El futbolista se presentó ante la Fiscalía para dar su versión sobre la denuncia por presuntas lesiones leves que involucra a una de sus hijas, pero, según denunciaron sus abogados, su declaración todavía no fue recibida.

La presentación se realizó el 10 de noviembre y estuvo encabezada por el equipo legal del delantero, integrado por Francisco Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro. A través de un comunicado difundido en redes sociales, los representantes explicaron que buscaron garantizar el derecho de su defendido a declarar, amparándose en el artículo 162 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la respuesta que recibieron no fue la esperada. “Lejos de recibir esa declaración, hasta el momento sólo hemos obtenido evasivas. Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes”, expresaron los letrados, que dejaron en claro su malestar por las dificultades que encontraron para que Icardi pudiera brindar su testimonio.

Mauro Icardi dio su punto de vista ante la justicia

El documento también incluyó cuestionamientos directos al funcionamiento de la Fiscalía. Según sostuvieron, durante el fin de semana el organismo estuvo disponible para recibir la presentación de Wanda Nara y avanzar con distintas medidas, mientras que la situación cambió cuando el denunciado manifestó su intención de dar explicaciones. “Durante todo el fin de semana, la Fiscalía estuvo disponible para la denunciante, recibió sus declaraciones y dispuso medidas con notable celeridad”, señalaron.

En ese sentido, los abogados apuntaron contra las demoras administrativas que, desde su perspectiva, perjudican el derecho de defensa del futbolista. “Hoy, en día y horario hábil, cuando quien quiere expresarse es el denunciado, aparecen formalismos y demoras burocráticas que sólo terminan afectando el derecho de defensa”, agregaron en el escrito.

La defensa también hizo hincapié en la igualdad de condiciones que debería existir entre las partes involucradas en una investigación. “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato. La ley obliga al Ministerio Público Fiscal a actuar con criterio objetivo, también a favor del imputado, y la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”, remarcaron.

Mauro Icardi dio su punto de vista ante la justicia

Otro de los puntos más contundentes estuvo relacionado con las medidas adoptadas durante la investigación. Los representantes de Mauro Icardi consideraron que se avanzó tomando como referencia una sola versión de lo ocurrido y advirtieron: “Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz”.

Finalmente, Francisco Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro anticiparon que no descartan recurrir a otras instancias si la situación continúa sin resolverse. “Si estas demoras persisten, recurriremos a todas las vías que la ley prevé para garantizar que Mauro Icardi sea escuchado”, concluyeron. Así, el enfrentamiento judicial con Wanda Nara vuelve a escalar, mientras la denuncia continúa bajo investigación.