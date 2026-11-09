Cómo fue el allanamiento a Mauro Icardi en “La Casa de los Sueños”: las imágenes

Varios patrulleros llegaron el domingo 8 de noviembre a la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta. Las imágenes muestran al futbolista hablando con los agentes antes de que entraran a La Casa de los Sueños, donde se hizo el allanamiento ordenado en la causa por presuntas lesiones leves.

Los efectivos buscaban los dispositivos electrónicos de la hija mayor de Mauro Icardi y Wanda Nara. En X, el periodista Mauro Szeta detalló qué se llevaron de la propiedad: “Allanaron la casa de Mauro Icardi e incautaron el celular, la computadora y la mochila de su hija de 11 años”. También anticipó otra diligencia: “Un experto en minoridad escuchará a la otra hija de 10 años en una entrevista en su casa”.

Las cuentas de LAM y Sálvese Quien Pueda difundieron imágenes de distintos momentos del operativo. “Llegó la policía a la casa de los sueños”, escribió Yanina Latorre en sus historias de Instagram. Al describir la llegada, agregó: “Llegaron varios patrulleros, se bajaron alrededor de diez policías, Mauro salió, lo rodearon y entraron todos a la casa. Supongo que será el allanamiento”.

La conductora precisó cómo se distribuyeron los efectivos: “Alrededor de ocho o diez policías entraron y quedaron otros diez en la puerta esperando”. El procedimiento se realizó en la propiedad que el delantero comparte con la China Suárez. Según se informó al difundir las imágenes, Mauro Icardi no se resistió al allanamiento.

En las redes de LAM, una de las publicaciones llevó la leyenda “Mauro Icardi junto a la policía. Allanamiento en la casa de los sueños”. Desde el programa también detallaron quién ordenó el operativo y qué organismos intervinieron: “Se llevan adelante diligencias de interés en el marco de la investigación de la causa por lesiones leves. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías 2 de Tigre. Está la policía de la provincia de Buenos Aires y el Sistema de emergencia social de Tigre de la Dirección de Infancia”.

La orden se dictó después de la denuncia que Wanda Nara presentó el viernes por presuntas lesiones leves. En la reconstrucción del caso se conocieron mensajes atribuidos a Francesca, la hija mayor de la expareja, en los que pedía ayuda por una supuesta agresión de su padre.

Tras el operativo, los abogados de Icardi cuestionaron el allanamiento y pidieron que la computadora y el celular queden bajo custodia de la Fiscalía hasta que se hagan las pericias. El resguardo de los dispositivos que la Policía se llevó de Nordelta quedó así en el centro del planteo de la defensa, mientras la investigación sigue abierta.