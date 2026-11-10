La visita del Papa León XIV a la Argentina despertó nuevamente el interés por la Iglesia Católica, sus tradiciones y los símbolos que forman parte de la historia del cristianismo. En medio de este acontecimiento, Netflix cuenta con una propuesta que combina espiritualidad, investigación y misterio: "Misterios de la fe", una miniserie documental de cuatro episodios que invita a descubrir los secretos detrás de algunas de las reliquias más veneradas del mundo.

Estrenada en 2023, la producción se mete de lleno en objetos que, de acuerdo con las creencias religiosas, estuvieron relacionados con Jesús y distintos momentos fundamentales de su vida. A través de investigaciones, testimonios y reconstrucciones históricas, la serie busca explicar cómo estas piezas atravesaron generaciones y se transformaron en elementos centrales de la devoción cristiana.

El primer capítulo está dedicado a la Corona de Espinas, la reliquia que, según la tradición, fue colocada sobre la cabeza de Jesús antes de su crucifixión. Además de repasar su significado religioso, el episodio reconstruye el dramático incendio de la catedral de Notre Dame, en París, ocurrido en 2019, y el operativo que permitió poner a salvo este objeto durante la emergencia.

La mini serie del Papa León XIV

El segundo episodio aborda uno de los enigmas más conocidos de la historia religiosa: el Santo Grial, la copa que tradicionalmente se relaciona con la Última Cena. La investigación también llega hasta Italia para conocer el Velo de Manoppello, una tela que algunos creyentes consideran una representación del rostro de Cristo y que despierta distintas interpretaciones.

El recorrido continúa en Sudamérica con el tercer capítulo, titulado "La Santa Cruz de Brasil". Allí, la producción se traslada hasta Río de Janeiro para mostrar un fragmento atribuido a la cruz en la que fue crucificado Jesús, conocida como la Vera Cruz. La historia permite conocer la importancia de esta reliquia y el lugar que ocupa dentro de las tradiciones cristianas.

Por último, el cuarto episodio, "Santos en cada esquina", cambia el foco hacia la aparición y veneración de nuevas reliquias. La entrega también expone las discusiones que existen alrededor de estos objetos y cómo millones de personas mantienen sus creencias y prácticas religiosas a través de ellos.

La mini serie del Papa León XIV

Con capítulos que duran entre 39 y 45 minutos, "Misterios de la fe" ofrece una experiencia de aproximadamente tres horas para quienes quieran conocer más sobre la historia del cristianismo. La combinación de investigación, relatos históricos y espiritualidad permite acercarse a temas que exceden el ámbito estrictamente religioso.

En el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina, la miniserie aparece como una alternativa interesante para acompañar estos días de protagonismo de la fe católica. Los cuatro episodios están disponibles en Netflix Argentina, por lo que se puede acceder a la temporada completa y recorrer algunos de los misterios que todavía rodean a las reliquias más importantes del cristianismo.