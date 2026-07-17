La disputa entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que el delantero asegurara en redes sociales que Diego Latorre tendría una supuesta amante en Miami. Lejos de dejar pasar la acusación, la panelista salió a responder públicamente y negó de manera contundente cada una de las versiones que circularon sobre su esposo.

Durante su programa de radio, Yanina Latorre fue tajante al referirse a los dichos del exmarido de Wanda Nara. "Todo lo que dijo de mi marido es mentira. Dejé de contestarle porque me sentí marginal, es un nabo que no sirve para nada. Cuando empezó a hablar de Diego, te das cuenta por qué los clubes no lo quieren, no tiene códigos", expresó sin filtros.

La conductora también intentó explicar el origen de la historia que difundió el futbolista y aseguró que no existe ninguna relación extramatrimonial. "Es puro invento. Habla de una vecina en Miami porque Diego Latorre está en Estados Unidos", afirmó, descartando por completo la versión que comenzó a circular en las redes sociales.

Además de desmentir las acusaciones, Yanina Latorre aprovechó para cuestionar el presente profesional de Mauro Icardi. En ese sentido, ironizó sobre la situación deportiva del delantero luego de su salida del Galatasaray, al señalar que un futbolista sin equipo debería enfocarse en resolver su futuro laboral y no en alimentar conflictos mediáticos.

"Está de vacaciones en Miami. Un jugador serio que está sin club se queda trabajando con el representante. Todo lo que él hace no contribuye en nada", lanzó la periodista, profundizando aún más la pelea que mantiene desde hace semanas con el delantero.

El origen de este enfrentamiento se remonta a principios de julio, cuando Mauro Icardi reaccionó con dureza a distintos comentarios de Yanina Latorre sobre su vida privada y su relación con Wanda Nara. En ese contexto, el futbolista utilizó sus redes sociales para asegurar que tenía pruebas de una supuesta infidelidad de Diego Latorre en Miami.

Un nuevo capítulo en la pelea entre Yanina Latorre y Mauro Icardi

"¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia o amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas", escribió Mauro Icardi, en un mensaje donde también insultó a la conductora. Sin embargo, aclaró que no haría públicas las imágenes "por respeto" a Diego Latorre y a sus hijos, aunque prometió seguir respondiendo con información que, según él, sería verdadera.

Mientras tanto, el conflicto entre Yanina Latorre y Mauro Icardi continúa escalando y suma nuevos cruces públicos. Lo que comenzó como un intercambio por opiniones televisivas terminó convirtiéndose en una feroz guerra mediática que involucra también a Diego Latorre y Wanda Nara, manteniendo el tema en el centro de la escena del espectáculo.