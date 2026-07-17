Después de meses de rumores sobre el futuro de la relación, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel estarían listos para dar un nuevo paso en su historia de amor. Según trascendió en las últimas horas, la pareja ya habría elegido la fecha para celebrar su casamiento, una noticia que rápidamente revolucionó a sus fanáticos y al mundo del espectáculo.

La información fue dada a conocer por Pepe Ochoa durante una emisión de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV. De acuerdo con el periodista, la boda tendría lugar el próximo 18 de diciembre, una fecha con una fuerte carga simbólica para los argentinos, ya que coincide con el cuarto aniversario de la conquista de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En cuanto al escenario elegido para la celebración, el lugar sería Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz. La información ya había sido anticipada meses atrás por Martín Salwe en el programa Lape Club Social, donde aseguró que los novios buscaban un espacio que combinara privacidad, comodidad y un entorno ideal para un evento de estas características.

El complejo no es ajeno a los grandes casamientos del espectáculo. Allí celebraron su unión Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, además de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, así como también Stefi Roitman y Ricky Montaner. El predio cuenta con una capilla para realizar ceremonias religiosas y amplios salones preparados para recepciones de gran nivel.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el costo estimado de la celebración. Según había explicado Martín Salwe, el presupuesto total rondaría el millón de dólares. Solo el alquiler del salón tendría un valor cercano a los 50 mil dólares, mientras que el servicio de catering para los invitados más exclusivos superaría los 150 mil dólares.

A esa inversión habría que sumarle la decoración, el montaje técnico, la ambientación, las flores, el mobiliario y los espectáculos musicales previstos para la noche. Todo ese despliegue artístico y de producción elevaría considerablemente el monto final de una fiesta que buscaría estar entre las más impactantes del año.

Fecha especial para todos

La lista de invitados tampoco pasaría desapercibida. Entre los nombres que trascendieron aparecen Lionel Messi, Chris Martin, Alejandro Sanz, Ricky Martin y gran parte de los integrantes de la Scaloneta, quienes compartirían una noche muy especial junto a los flamantes novios.

Además, el evento también reuniría a importantes artistas de la escena musical argentina como Nicki Nicole y María Becerra. Aunque por el momento Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no confirmaron oficialmente la boda, la información difundida alimentó aún más la expectativa por lo que podría convertirse en uno de los acontecimientos sociales y mediáticos más importantes del año.