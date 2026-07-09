Mauro Icardi y la China Suárez volverán a ser protagonistas de una nueva historia que promete dar que hablar. Luego de que el delantero regularizara la situación vinculada a la cuota alimentaria de las hijas que tiene con Wanda Nara, trascendió que ambos emprenderán un viaje rumbo a Miami para disfrutar de unas vacaciones junto a un grupo de amigos.

La información fue difundida por los periodistas Naiara Vecchio y Gustavo Méndez, quienes revelaron que el viaje estaba previsto para este jueves feriado. Según contaron, la noticia no habría caído nada bien en el entorno de Wanda Nara. "Viajan esta noche, Wanda Solange Nara está que trina", afirmó Méndez durante su participación en La Mañana con Moria.

En paralelo, Vecchio brindó más detalles a través de sus redes sociales sobre la situación judicial y económica del futbolista. "Si bien aún no impactó la transferencia por 20 meses de cuota alimentaria de sus hijas con Wanda Nara, Icardi puede salir del país e invitó a Eugenia y amigos mientras define su futuro como jugador libre", escribió la panelista.

La China y Mauro Icardi se escapan de Argentina

La posibilidad de salir del país se dio luego de que Mauro Icardi cumpliera con el pago reclamado en el conflicto legal que mantiene con su expareja. De esa manera, el delantero quedó habilitado para viajar al exterior y eligió compartir este descanso con la China Suárez, con quien mantiene una relación consolidada desde hace varios meses.

El viaje también coincide con un momento de incertidumbre deportiva para el exdelantero del Galatasaray. Sin un club confirmado para continuar su carrera, Icardi analiza distintas propuestas mientras aprovecha este tiempo para relajarse antes de tomar una decisión sobre su futuro profesional.

La China y Mauro Icardi se escapan de Argentina

La elección de Miami no parece casual. La ciudad estadounidense se convirtió en uno de los grandes centros del fútbol internacional tras ser una de las sedes del Mundial 2026 y, además, es un destino habitual de celebridades argentinas que buscan privacidad, compras y descanso.

Mientras tanto, el nombre de Wanda Nara continúa ligado a cada movimiento de su exmarido. Las versiones sobre su reacción alimentan un nuevo capítulo de una historia que sigue generando repercusión tanto en el mundo del espectáculo como en las redes sociales, donde cada paso de los protagonistas es seguido de cerca.