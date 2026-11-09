El enfrentamiento judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo y esta vez fue el futbolista quien decidió hacer pública su postura. Después del allanamiento realizado en su propiedad de Nordelta, el delantero compartió en sus historias de Instagram un comunicado de su equipo legal para responder a las acusaciones y desmentir distintas versiones que circularon durante las últimas horas.

Uno de los puntos más importantes del documento estuvo relacionado con la denuncia por presuntas agresiones contra Francesca, la hija mayor que tiene con la empresaria. Los abogados Francisco Oneto, Elba Marcovecchio y Lara Piro rechazaron categóricamente que su representado haya ejercido violencia física contra la menor y respaldaron su posición con el informe médico de la asistencia de emergencia.

"Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento", expresaron los letrados en el escrito difundido por el futbolista.

Además, la defensa apuntó contra la exposición de las menores en medio de la disputa familiar y cuestionó el contexto en el que se conocieron los episodios. "La secuencia de los hechos y los elementos de la causa permitirán apreciar con claridad el contexto en que se produjo este episodio", señalaron. Luego agregaron: "Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos".

Mauro Icardi rompió el silencio

Otro de los asuntos que buscaron aclarar fue la situación procesal de Icardi, luego de que trascendieran versiones sobre una posible detención. Al respecto, sus representantes legales fueron contundentes: "Es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra". La resolución fue otorgada por el juez Orlando Abel Díaz.

Sin embargo, el mayor cuestionamiento del comunicado estuvo dirigido al allanamiento en la vivienda de Nordelta, donde los efectivos policiales secuestraron una computadora y un teléfono celular. "Es cierto que hubo un allanamiento en el domicilio de Mauro Icardi, y lo consideramos innecesario", manifestaron. Según explicaron, esos dispositivos podrían haberse obtenido mediante una orden de presentación previa.

Mauro Icardi rompió el silencio

En esa misma línea, los abogados criticaron la rapidez del procedimiento y lanzaron una frase que no pasó inadvertida: "Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectista que eficaz". También solicitaron que los elementos secuestrados permanezcan bajo custodia de la Fiscalía hasta que se realicen las pericias correspondientes, para evitar cualquier posible alteración de la prueba.

Por último, la defensa aseguró que tiene interés en que avance la investigación y pidió cautela respecto de la intimidad de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi. "Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas", concluyeron. Mientras tanto, continúa vigente la restricción de acercamiento y contacto con Francesca por 45 días.