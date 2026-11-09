Qué dice el informe médico de la hija de Mauro Icardi luego de la denuncia por lesiones

La revisión médica de Francesca Icardi en Nordelta quedó en el centro de la discusión que siguió a la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por presuntas lesiones leves. En Infama, Santiago Sposato citó la conclusión del certificado que, según contó, firmó una médica de la Municipalidad de Tigre: “No constata lesiones”.

Marcela Tauro interpretó que esa frase difería de la versión policial: “Claro, se contradijo con el policía, porque la versión policial decía que sí, que había habido lesiones a la menor”. En el acta difundida sobre el operativo se mencionó que la médica habría recomendado una radiografía por un golpe leve en la rodilla izquierda.

La medida cautelar que le impide al futbolista acercarse a su hija o comunicarse con ella sigue vigente. El plazo fijado por el juzgado es de 45 días, contados desde la notificación. En el programa también se habló de qué habría motivado la discusión familiar. Sposato atribuyó al entorno del futbolista una de las versiones sobre ese momento: “Según el padre, lo que relata a allegados, él no la habría dejado ir a una juntada con un supuesto novio de 14 años que tiene. Y ahí es donde habría empezado el berrinche de la niña”.

Tauro recordó que Natalie Weber había mencionado un relato similar y que Nora Colosimo, madre de Wanda Nara y abuela de Francesca Icardi, lo había cuestionado. Sobre la aclaración de Colosimo, la conductora agregó: “La desmintió, dijo que no era así, que era un amigo, que había ido a tomar la merienda y que el padre se habría enterado, estoy hablando de la 15 días”.

Después del allanamiento en Nordelta, Mauro Icardi compartió en Instagram un comunicado en el que sus abogados citaron el informe médico para rechazar la acusación: “Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento”.

En el mismo escrito, la defensa negó que hubiera una orden de detención y señaló que el Juzgado de Garantías le había concedido la eximición de prisión. También cuestionó el allanamiento y pidió que la computadora y el celular secuestrados queden bajo custodia de la Fiscalía hasta que se hagan las pericias.

La frase del certificado que se difundió se refiere a lo que la médica constató durante la revisión de Francesca Icardi. La investigación iniciada tras la denuncia de Wanda Nara sigue abierta y busca esclarecer qué ocurrió antes de que llegara el personal de emergencias.