La llegada del papa León XIV a la Argentina no solamente tuvo repercusiones en el ámbito político y religioso, sino que también se convirtió en uno de los acontecimientos televisivos más convocantes de los últimos días. La transmisión en Cadena Nacional, que reunió a las principales señales de aire, consiguió números destacados de audiencia y fue creciendo a medida que avanzaba la ceremonia.

De acuerdo con los datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas, el operativo televisivo comenzó a las 18:40 desde el Palacio Libertad, con una medición inicial de 18,5 puntos de rating. El número correspondió a la suma de los canales que estaban transmitiendo el acontecimiento y marcó un comienzo con una importante cantidad de espectadores siguiendo el evento.

La audiencia continuó en ascenso durante la intervención del presidente Javier Milei, quien recibió al Sumo Pontífice y le dedicó un mensaje especial. En ese tramo, los números pasaron de 19,3 a 20 puntos, mientras el mandatario destacaba la relevancia de la figura del religioso y su vínculo con nuestro país.

Uno de los momentos más importantes de la medición se produjo a las 19:12. Cuando faltaban pocos minutos para que comenzara el discurso del Papa, el encendido conjunto ya había trepado hasta los 21,4 puntos de rating. La expectativa por escuchar las primeras palabras del máximo representante de la Iglesia Católica impulsó todavía más el interés de los televidentes.

Finalmente, el momento de mayor convocatoria llegó con el mensaje de León XIV. La transmisión oficial, sumada a las señales de noticias, alcanzó un pico de 22,2 puntos, convirtiéndose en la cifra más alta registrada durante la cobertura de la llegada del Pontífice. Se trató de la marca máxima de una jornada que alteró la programación habitual de la televisión argentina.

Durante su intervención, el religioso dejó varias definiciones que tuvieron repercusión más allá de la ceremonia. Entre sus principales conceptos, pidió “reconocer al que piensa distinto” y remarcó la necesidad de prestar atención al “cuidado de la palabra” en la vida pública. También hizo referencia a la importancia de fortalecer la educación y las universidades.

El Papa León XIV y los millones que lo vieron por TV

Otro de los pasajes destacados estuvo relacionado con el recuerdo de Francisco, su antecesor y también argentino. En ese contexto, León XIV expresó que “la economía debe estar al servicio de la persona”, una frase que formó parte de los principales ejes de su mensaje y que rápidamente trascendió la transmisión.

De esta manera, la visita del papa León XIV dejó una marca importante tanto por su significado institucional como por su impacto en la televisión. Con un comienzo de 18,5 puntos y un máximo de 22,2, la Cadena Nacional consiguió reunir a una audiencia multitudinaria frente a las pantallas para seguir un acontecimiento histórico.