Mauro Icardi finalmente pudo dar su versión ante la Justicia en la causa que investiga presuntas lesiones leves contra una de sus hijas, fruto de su relación con Wanda Nara. El futbolista se presentó este jueves por la mañana en la Fiscalía de Tigre, donde permaneció durante más de una hora para prestar declaración y responder por el episodio que desató un nuevo escándalo familiar.

El delantero llegó minutos antes de las 10, acompañado por un importante despliegue de periodistas que aguardaban su llegada. Sin embargo, eligió mantener el silencio frente a las cámaras y entró directamente a la dependencia judicial. A su salida tampoco quiso hablar, por lo que fue Francisco Oneto, su abogado penalista, quien tomó la palabra y explicó cómo transcurrió la presentación.

Según detalló el letrado, Icardi negó haber agredido físicamente a su hija y brindó un relato de lo sucedido en su propiedad de Nordelta el pasado 6 de noviembre. “Él declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos y calculo que trascenderán las declaraciones. No hubo agresiones”, sostuvo Oneto ante los cronistas que lo esperaban en el lugar.

Además, el representante legal explicó cuál habría sido el origen del enfrentamiento entre padre e hija. De acuerdo con su exposición, todo comenzó por una salida que la menor quería realizar y que el futbolista no autorizó. “Él declaró que esa noche no ocurrió nada, sino que fue una cuestión respecto a una juntada que quería tener la nena y él se la negó, por lo que se generó toda esa discusión por ello”, agregó.

Otro de los puntos abordados por la defensa estuvo relacionado con los elementos médicos incorporados al expediente. Oneto aseguró que existen cuestiones que deberán analizarse y mencionó una lesión de rodilla que, según su postura, sería anterior al episodio denunciado. También confirmó que solicitaron las dos entrevistas bajo la modalidad de Cámara Gesell para las niñas y que aportaron videos y otras evidencias.

En cuanto a la restricción que le impide acercarse y mantener contacto con su hija durante 45 días, el abogado confirmó que la medida fue apelada, aunque todavía no hubo una resolución sobre ese planteo. También adelantó que solicitaron peritar el material incorporado a la investigación para que pueda ser evaluado por los especialistas correspondientes.

Mauro Icardi rompió el silencio ¿Qué declaró?

La defensa de Mauro Icardi, integrada también por Elba Marcovecchio y Lara Piro, había cuestionado días atrás el tratamiento que recibió el futbolista durante el proceso. En un comunicado, los abogados reclamaron igualdad de condiciones ante la Justicia: “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”. Además, Oneto confirmó que ofrecieron distintos testigos, aunque evitó dar detalles sobre sus identidades y no precisó si la China Suárez será convocada.

Finalmente, al retirarse de la fiscalía, el abogado dejó una frase que sintetizó la postura del equipo legal frente a la jornada: “Nos vamos conformes de la fiscalía, ahora parece que se respeta más la equidad de las partes”. Mientras tanto, la investigación continúa y será la Justicia la encargada de evaluar las declaraciones, los informes médicos y las pruebas presentadas por ambas partes para esclarecer lo sucedido.