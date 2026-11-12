La publicación de Cinthia Fernández revolucionó las redes sociales y despertó una catarata de preguntas entre sus seguidores. La bailarina compartió una ecografía acompañada por una frase que no pasó inadvertida: “Se agranda la familia”. Inmediatamente, muchos comenzaron a preguntarse si estaba anunciando un nuevo embarazo, pero la realidad detrás de las imágenes era muy diferente.

La protagonista de esta historia no era la propia Cinthia, sino Neni, una de sus perritas, que está esperando cachorros. La mediática decidió compartir el momento en su cuenta de Instagram después de acompañar a su mascota a una consulta veterinaria. Allí pudo conocer detalles del embarazo y observar por primera vez a los pequeños a través de la pantalla.

La reacción de Fernández quedó registrada en el video que publicó y permitió ver su asombro frente al estudio. Cuando la veterinaria comenzó a mostrarle las imágenes, la bailarina no pudo disimular su sorpresa y lanzó: “¿Me están cargando?”. La profesional le explicó que podía distinguirse la cabeza de uno de los cachorros e incluso escuchar los latidos de su corazón.

Al descubrir lo que sucedía, Cinthia expresó toda su emoción: “No te puedo creer. Mirá”. Sin embargo, su reacción no terminó ahí. Mientras seguía atentamente los movimientos de los futuros integrantes de la familia, comenzó a hablarle directamente a Neni, completamente fascinada con lo que estaba viendo en la ecografía.

“Ay, Neni. Mirá cómo se mueve. Mirá, mirá cómo se mueve. Me vuelvo loca. Compórtate, que estamos viendo a tus bebés”, expresó la bailarina. La escena mostró el cariño que siente por su mascota y la felicidad que le produjo conocer que próximamente tendrá nuevos integrantes en su casa.

Otro detalle que llamó la atención apareció hacia el final de la grabación, cuando comenzaron a escucharse los ladridos de otro de los animales de la familia. Entre risas, Cinthia Fernández intentó tranquilizar a sus mascotas y comentó: “Estate tranquila. Papá, todo nervioso. Tranquilo, mamá, tranquilo”. El divertido intercambio le aportó todavía más ternura al video.

El fuerte anuncio de Cinthia Fernández

Como era de esperarse, la publicación generó confusión entre los usuarios, que inicialmente interpretaron que la ecografía correspondía a un embarazo de la mediática. “Me comí alto amague”, “Felicidades, abuela” y “Pensé que venía un hermanito para las niñas” fueron algunos de los comentarios que aparecieron. El video superó los tres millones de visualizaciones y se convirtió rápidamente en tema de conversación.

La noticia llega en un momento de felicidad familiar para Cinthia Fernández, quien recientemente celebró su cumpleaños en Miami junto a sus hijas y su pareja, Roberto Castillo. Ahora, con la llegada de los cachorritos de Neni, la familia se prepara para una nueva etapa llena de ternura, cuidados y, seguramente, mucho movimiento en el hogar.