En medio de los cambios personales y profesionales que atraviesa Maxi López, el exfutbolista volvió a mostrarse en un rol que lo define: el de papá presente. Esta vez, junto a su hijo mayor, Valentino López, fruto de su relación con Wanda Nara, protagonizó un momento que no tardó en volverse viral por su frescura y espontaneidad.

Todo surgió a partir de un clásico ida y vuelta de preguntas y respuestas que ambos decidieron compartir en redes sociales. Lejos de los conflictos mediáticos, el video mostró una faceta más relajada del vínculo entre padre e hijo. “Me preguntaron mucho cómo me llevo con mis hijos… ahora les voy a contar”, explicó Maxi López, dando pie a la participación de Valentino López.

Sin vueltas, llegó una de las preguntas más picantes de la charla: “¿Hay algún secreto que tengamos y tu mamá no sepa?”. El adolescente no dudó y respondió con una sonrisa cómplice: “Sí”. Intrigado, su padre insistió, y la respuesta sorprendió: “Con quién salgo”.

La reacción de Maxi López no tardó en llegar y dejó en evidencia el código entre ambos: “Eso queda entre hombres”. La frase, dicha entre risas, marcó el tono del encuentro y dejó en claro que, más allá de la exposición mediática que rodea a la familia, existen límites que prefieren mantener en la intimidad.

La charla también tuvo espacio para reflexiones sobre el crecimiento. Fue el propio Valentino López quien lanzó otra consulta: “¿En qué momento te diste cuenta que ya no era un nene?”. Sin dudar, el exjugador respondió: “Cuando empezaban a desfilar las candidatas”.

El clima distendido continuó con preguntas más livianas y cargadas de humor. “Si yo no fuera tu papá, ¿te caería bien?”, quiso saber Maxi López. “Muy bien”, respondió su hijo, generando una rápida devolución: “Obvio”. La complicidad quedó aún más expuesta cuando hablaron del parecido físico.

“¿Qué creés que heredé de vos?”, preguntó el adolescente. “¡Mirá lo que es esa nariz! ¡Es igual!”, lanzó el exfutbolista. Pero Valentino López no se quedó atrás: “No, la mía es más linda”, retrucó, desatando risas en un intercambio tan genuino como divertido.

El cierre llegó con una discusión tan clásica como entrañable: el lugar de hijo favorito. “¿Cuándo le vas a decir a los demás que soy tu hijo favorito?”, disparó Valentino. Aunque Maxi López intentó mantener la igualdad, terminó cediendo entre risas: “¿Uno especial? ¿Sos vos?”. La respuesta afirmativa selló un momento que mostró, sin filtros, el lado más cercano de la familia.