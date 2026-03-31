El clima en Gran Hermano Generación Dorada volvió a explotar con un cruce que dejó a todos en shock. Esta vez, las protagonistas fueron Andrea del Boca y Solange Abraham, quienes protagonizaron uno de los momentos más tensos de la semana dentro de la casa.

Todo se dio en medio de una consigna del reality que obligaba a los participantes a señalar a quién consideraban “falso” y explicar sus razones. Sin vueltas, Solange Abraham apuntó directamente contra Andrea del Boca con una fuerte acusación.

“Me pareces una persona falsa, con doble discurso… sos la persona más falsa de la casa”, disparó sin filtro. La actriz no se quedó callada y respondió recordando una charla íntima que habían tenido días atrás.

“Me diste la sensación de que eras una persona… hablaste de tu hija, te emocionaste”, lanzó Andrea del Boca, lo que generó una inmediata reacción de su compañera, quien aseguró que le había pedido que ese tema no se expusiera.

Lejos de retroceder, Andrea del Boca redobló la apuesta y cuestionó las actitudes de Solange Abraham dentro del juego: “Después con tus acciones me demostraste que sos una gran actriz… con actitudes desleales que lastimaron a Mavinga”.

La respuesta de Solange Abraham no tardó en llegar. Negó haber sabido sobre los ataques de pánico de su compañera y, además, puso el foco en otra polémica: “Vos dijiste que en el confesionario te dijeron qué hacer… eso es muy grave”.

Pero el momento más delicado llegó cuando Andrea del Boca volvió a mencionar a la hija de Solange Abraham. “Lo único que sé es que tenés una hija de 7 años y llorás por ella”, expresó, desatando una reacción inmediata.

Entre lágrimas, Solange Abraham estalló: “¡Mirá otra vez el golpe bajo! ‘Jamás nombraría a tu hija’ y lo hiciste… lloro porque la extraño. ¡No te perdono!”. La emoción y la bronca marcaron uno de los picos más fuertes del reality.

Sin mostrar arrepentimiento, Andrea del Boca cerró con dureza: “No me parece mal que llores… hacete la víctima”. La frase encendió aún más la polémica y dejó una grieta difícil de cerrar dentro de la casa.