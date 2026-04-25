El vínculo entre Maxi López y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo totalmente impensado. Luego de años marcados por conflictos mediáticos, ambos reaparecieron juntos en un proyecto audiovisual que ya genera ruido en redes sociales y promete dar que hablar.

Fue el propio Maxi López quien decidió compartir un adelanto del detrás de escena de esta nueva producción, donde se lo ve interactuando con Wanda Nara en un tono distendido. “Ni en la mejor serie de Netflix vas a encontrar este back”, escribió, dejando en claro que la propuesta apunta a romper esquemas.

En ese mismo mensaje, el exfutbolista agregó una frase que rápidamente se viralizó: “El multiverso que nadie esperaba, pero con Solange se pica más que cualquier ficción!”. Así, introdujo el personaje que interpreta Wanda Nara, generando intriga sobre el tono de la historia.

El clip, que circuló con rapidez, incluye momentos de humor y complicidad entre ambos. En una de las escenas, Maxi López lanza una frase irónica sobre su relación pasada, mientras Wanda Nara responde entre risas, sosteniendo un objeto llamativo que suma color a la secuencia.

Además del costado humorístico, el material deja ver que habrá tensión narrativa. La mención a “Solange” y los cruces entre los personajes anticipan una trama con conflictos, roces y situaciones que mezclan drama con comedia.

Otro de los aspectos que llamó la atención es el nivel de producción. Lejos de tratarse de contenido improvisado, el backstage muestra cámaras, iluminación profesional y un equipo técnico completo, lo que eleva la apuesta del proyecto.

La serie, que llevaría como título “Triángulo amoroso”, se presentará en formato vertical, pensado especialmente para plataformas digitales. La historia toma como inspiración la relación real entre Maxi López y Wanda Nara, incluyendo momentos que marcaron su historia pública.

El elenco también suma nombres conocidos como Yanina Latorre, y promete incluir guiños al recordado escándalo mediático que involucró a la pareja. Con este lanzamiento, Maxi López y Wanda Nara vuelven a quedar en el centro de la escena, pero esta vez desde un lugar completamente distinto.