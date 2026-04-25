La denuncia de Pamela Pombo contra Patricio Albacete sigue sumando capítulos que generan conmoción. En las últimas horas, la abogada de la exvedette, Ivana Lorena Crea, dio precisiones sobre el estado de la causa y confirmó que la Justicia ya tomó medidas para resguardar a su clienta.

Según explicó Ivana Lorena Crea, se dispuso una medida cautelar que implica la exclusión del hogar de Patricio Albacete por 90 días, además de una orden de alejamiento y la obligación de establecer un nuevo domicilio. Todo esto en el marco de una causa que avanza con rapidez debido a la gravedad de los hechos denunciados.

La letrada fue contundente al describir el contexto que vivió Pamela Pombo durante su relación. “Los hechos de violencia vividos por Pamela comprometen su integridad física, psicológica y emocional. Ella intentó salvar su matrimonio hasta que realmente vio su integridad física comprometida”, expresó.

En ese sentido, Ivana Lorena Crea también confirmó que la situación judicial de Patricio Albacete podría complicarse aún más en los próximos días. “La denuncia fue por violencia y tentativa de homicidio, por lo que va a ser llamado a indagatoria. Hay una causa penal abierta en su contra”, detalló sobre el avance del expediente.

El caso tomó mayor visibilidad cuando Pamela Pombo decidió hacer público un video que documenta uno de los episodios más violentos. Las imágenes, difundidas en televisión, muestran una fuerte discusión entre la pareja, con gritos, forcejeos y momentos de extrema tensión.

Al relatar lo vivido, Pamela Pombo no pudo ocultar el impacto emocional que le dejó la situación. “Pensé que me moría”, dijo al aire, describiendo el miedo que atravesó durante el ataque. También explicó que los conflictos venían desde hacía meses y que estaban marcados por discusiones constantes.

La exvedette contó además que vivió durante siete meses en un estado de alerta permanente. Problemas para dormir, angustia constante y una sensación de vulnerabilidad marcaron su día a día. Incluso reveló que actualmente no tiene un lugar fijo donde vivir ni recursos económicos para sostenerse.

Mientras la causa avanza y la situación judicial de Patricio Albacete se define, el silencio del exrugbier llama la atención. Hasta el momento, no realizó declaraciones públicas, mientras la denuncia de Pamela Pombo continúa generando un fuerte impacto mediático y judicial.