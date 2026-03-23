El conflicto escaló y obligó a una respuesta pública. Maxi López rompió el silencio luego de las acusaciones que lo señalaban por haberse ido de un proyecto futbolístico sin previo aviso. En ese contexto, el exdelantero dio su versión y apuntó directamente a los problemas internos que, según él, terminaron empujándolo a tomar la decisión.

La historia no empezó con una ruptura, sino con una relación de años. Maxi López explicó que su vínculo con Ezequiel Schelotto venía de larga data y que esa cercanía fue clave para sumarse a la propuesta en Suiza. "diferentes clubes en Italia y tenemos una relación entre familias".

A partir de ese lazo, el proyecto parecía tener bases claras. El ex jugador de River contó que la idea inicial era construir algo distinto dentro del club, con reglas más ordenadas y un funcionamiento profesional. "Decidimos emprender un proyecto juntos con las bases que habíamos hablado, que tenía que ser diferente, respetarse los contratos y la gestión tenía que ser de otra manera".

El contexto en el que llegó también fue determinante. Según relató, la institución había crecido rápido pero sin estructura. "Era un club que subió muchos escalones en diferentes categorías muy rápido y no tenía la estructura ni la parte deportiva, por lo que el presidente me dijo: 'No entiendo nada del fútbol, necesito ayuda de una persona que tenga experiencia'".

Sin embargo, el escenario cambió cuando comenzó la competencia. Maxi López explicó que aparecieron situaciones que no estaban previstas y que alteraron completamente el funcionamiento del club. "Cuando empezamos el campeonato, aparece una deuda importante en el equipo, situaciones que no estaban en los libros de contabilidad y yo no entendía".

Ese punto marcó un quiebre dentro del proyecto. El exfutbolista sostuvo que intentó intervenir para ordenar la situación, pero que no encontró respuestas del otro lado. Las tensiones crecieron y el clima interno empezó a deteriorarse rápidamente.

Frente a ese panorama, Maxi López dejó en claro que la situación lo sorprendió por completo. "No me había pasado nunca". La frase reflejó el impacto que le generó encontrarse con un contexto que, según su relato, no tenía nada que ver con lo que le habían planteado al inicio.

Así, el conflicto terminó derivando en su salida del club, una decisión que ahora busca explicar públicamente. En medio de acusaciones cruzadas y versiones contrapuestas, Maxi López eligió fijar su postura y marcar que, lejos de un abandono repentino, su salida estuvo vinculada a una crisis interna que ya estaba en marcha.