La reina Máxima Zorreguieta volvió a quedar en el centro de la atención, esta vez por una salida nocturna que se alejó por completo de sus habituales compromisos oficiales. La monarca argentina disfrutó de una noche de música y baile sin la compañía de su esposo, Guillermo Alejandro, en una aparición que rápidamente despertó curiosidad.

La salida se produjo durante el Amsterdam Dance Event, uno de los encuentros más importantes de la música electrónica en Europa. En ese contexto, Máxima compartió la experiencia con su hija, la princesa Alexia, y ambas se mostraron distendidas mientras recorrían distintos espacios vinculados con el festival.

Las imágenes que circularon permitieron ver una faceta diferente de la reina de los Países Bajos. Lejos de los actos protocolares y las actividades institucionales, Máxima se sumó al ambiente festivo, disfrutó de las presentaciones musicales y acompañó a su hija durante distintos momentos de la noche.

La Reina en una fiesta electrónica

Para la ocasión, la esposa de Guillermo Alejandro eligió un conjunto negro con detalles de encaje y un llamativo collar de piedras de colores. Alexia, por su parte, lució un estilo juvenil, con una chaqueta marrón sobre los hombros y una prenda asimétrica que completaba su vestuario.

Uno de los lugares que visitaron fue Hemkade 48, un espacio de eventos ubicado en Zaandam, cerca de Ámsterdam. Allí participaron de la celebración Tonno Disko & Friends, donde tuvieron la oportunidad de encontrarse con el DJ estadounidense Armand van Helden, reconocido internacionalmente por su trayectoria en la música electrónica.

Pero la noche todavía tenía más sorpresas. Después de esa primera parada, Máxima Zorreguieta y la princesa Alexia se trasladaron al Johan Cruijff ArenA, donde se desarrollaba el Amsterdam Music Festival (AMF), otro de los grandes eventos incluidos en la agenda musical de la ciudad.

La Reina en una fiesta electrónica

Durante esa visita, madre e hija también se acercaron al espacio de Radio 538, donde se realizaba una transmisión especial del programa Dance Department. Allí saludaron al DJ neerlandés Armin van Buuren, una de las figuras más reconocidas de la escena electrónica mundial, y continuaron disfrutando de la propuesta.

Un detalle que agregó interés a la salida fue que, según trascendió, la visita no había sido organizada previamente. Así, Máxima volvió a mostrar su costado más espontáneo junto a Alexia, en una noche que dio que hablar por sus imágenes y por la ausencia de Guillermo Alejandro, en una escena muy diferente a la que suele protagonizar como reina.