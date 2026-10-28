El episodio ocurrió durante una exigente gala de MasterChef Celebrity, cuando el calor y los nervios de la competencia llevaron a la influencer a tomar una inesperada decisión frente a las cámaras. Mientras avanzaba con la preparación de su receta, la participante sorprendió a sus compañeros con una escena que rápidamente llamó la atención.

Todo comenzó cuando Julieta Poggio manifestó que estaba sufriendo las altas temperaturas dentro de las cocinas. En medio de la prueba, se acercó a la bacha y decidió mojarse debajo de los brazos para aliviar el calor. “Ay no chicos, me tengo que lavar un poco el chivo también”, expresó con total naturalidad, mientras los demás participantes reaccionaban con sorpresa y risas.

Lejos de detenerse ante las miradas de sus compañeros, la exintegrante de Gran Hermano continuó con su particular método de higiene. “Me agarró mucho calor con el suéter”, explicó para justificar lo que estaba haciendo. Luego, defendió su decisión con una frase que resumió su postura: “Peor es estar como estoy, mejor estar limpia”.

La situación no terminó ahí. Más adelante, cuando llegó el momento de presentar su plato ante el jurado, Poggio volvió a referirse a lo sucedido y contó que había atravesado una jornada complicada. “Me tuve que hacer un baño polaco en vivo porque casi me desmayo”, reconoció, provocando nuevas reacciones entre los presentes.

La explicación generó interrogantes entre los chefs. Germán Martitegui no ocultó su desconcierto ante la expresión utilizada por la participante, mientras que Damián Betular también intervino en el intercambio. Con humor, la conversación terminó girando alrededor del significado del llamado “baño polaco”, una solución improvisada para higienizarse sin pasar por la ducha.

Sin embargo, el episodio más comentado de la noche no fue el único desafío que debió afrontar Julieta Poggio. La participante también tuvo dificultades para completar el lemon pie que debía presentar ante los especialistas. El merengue y el armado de la base estuvieron entre los aspectos que generaron observaciones durante la evaluación del postre.

Juli Poggio y un momento muy raro en MasterChef

Martitegui fue especialmente crítico con el resultado y señaló errores técnicos en la preparación. “Hay mucha pasión puesta, pero no alcanzó”, le dijo al analizar la tarta. Por su parte, Betular también marcó cuestiones por corregir en el merengue, dejando en claro que el esfuerzo no había sido suficiente para alcanzar el resultado esperado.

Pese a las complicaciones, Julieta Poggio consiguió continuar en MasterChef Celebrity y evitó quedar eliminada de la competencia. La gala, en cambio, terminó con la salida de Alejandro Lerner, quien no logró convencer al jurado con su preparación. Así, entre una escena inesperada frente a las cámaras y una exigente prueba de pastelería, la influencer volvió a quedar en el centro de la conversación televisiva.