La salud de Máxima Zorreguieta volvió a quedar en el centro de la escena internacional luego de que se confirmara la cancelación de parte de su agenda oficial. La decisión fue tomada por recomendación médica y llamó la atención, ya que no es habitual que la reina de los Países Bajos suspenda compromisos protocolares, incluso en contextos de alta exigencia institucional.

Según trascendió, Máxima Zorreguieta regresó recientemente de un viaje a Nueva York, donde desarrolló una intensa agenda en el marco de su rol como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Financiera. La gira incluyó reuniones, exposiciones públicas y encuentros diplomáticos de alto nivel.

El viaje se dio en medio de una fuerte ola de frío que afectó al hemisferio norte, con temperaturas bajo cero. Este factor climático habría influido directamente en el estado de salud de Máxima Zorreguieta, quien, tras su regreso a Europa, comenzó a presentar síntomas que obligaron a frenar su actividad pública.

Desde la Casa Real de los Países Bajos buscaron llevar tranquilidad y aclararon que no se trata de un cuadro grave. Sin embargo, evitaron dar precisiones sobre el diagnóstico puntual y sobre la fecha exacta en la que Máxima Zorreguieta retomará su agenda habitual, lo que incrementó la expectativa y la atención mediática.

No es la primera vez que la salud de Máxima Zorreguieta despierta interés internacional. Su figura trasciende lo estrictamente monárquico: desde su asunción como reina consorte en 2013, se consolidó como una de las personalidades más carismáticas de la realeza europea, con fuerte presencia social y una impronta propia.

Además de su rol institucional, Máxima Zorreguieta es reconocida por su cercanía con la gente, su compromiso con causas sociales y su estilo personal, que muchas veces rompe con los moldes tradicionales del protocolo real. Cada una de sus apariciones públicas suele generar repercusión global.

Por ese motivo, la suspensión de actividades oficiales no pasó desapercibida. Entre los compromisos cancelados se encontraba un acto previsto en Purmerend, que iba a contar con la presencia de Máxima Zorreguieta, aunque por el momento no fue reprogramado.

Mientras tanto, la reina permanece en reposo en los Países Bajos, siguiendo estrictamente las indicaciones médicas. La atención ahora está puesta en su evolución y en el regreso de Máxima Zorreguieta a la escena pública, una figura clave y muy querida dentro de la realeza contemporánea.