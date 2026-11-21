La reina Máxima de los Países Bajos visitó la exposición Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañada por su madre, María del Carmen Cerruti. La recorrida se realizó sin anuncio previo ni ceremonia oficial.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ambas llegaron al espacio cultural, compraron las entradas en la boletería y recorrieron la muestra como cualquier otro visitante. La presencia de la monarca llamó la atención por el carácter espontáneo de la visita.

Al terminar el recorrido, Máxima expresó su entusiasmo por la propuesta y destacó tanto la calidad de la producción como el hecho de que una empresa argentina hubiera desarrollado una experiencia con proyección internacional.

La muestra Mafalda Inmersiva incluye experiencias de realidad virtual

Cómo es Mafalda Inmersiva y qué ofrece la exposición

La exposición abrió el 1° de octubre en el Centro Cultural Recoleta y ocupa aproximadamente 1.300 metros cuadrados distribuidos en 14 salas temáticas.

Impulsada por el productor Damián Kirzner, la experiencia propone ingresar al universo creado por Quino mediante distintos recursos tecnológicos y escenográficos:

Escenarios construidos a escala real.

Proyecciones audiovisuales.

Sonido envolvente.

Pantallas interactivas.

Experiencias de realidad virtual.

La propuesta busca que los visitantes no solamente observen las ilustraciones, sino que puedan recorrer e interactuar con los espacios inspirados en los personajes y las historias de Mafalda.

Mafalda, el personaje creado por el dibujante argentino Quino

Mafalda, un personaje argentino que trascendió generaciones

La visita de Máxima también puso nuevamente en primer plano la vigencia internacional de Mafalda, uno de los personajes más reconocidos de la historieta argentina.

Creada por Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, la tira comenzó a publicarse el 29 de septiembre de 1964 en la revista Primera Plana. Su publicación continuó en otros medios hasta el 25 de junio de 1973, cuando apareció la última historieta inédita.

Aunque dejó de producir nuevas tiras hace más de cinco décadas, Mafalda sigue vigente por su mirada crítica sobre la sociedad, la política, la educación, la paz y las relaciones familiares.

Su popularidad también atravesó las fronteras argentinas: fue traducida a numerosos idiomas y llegó a distintos países, donde el personaje se convirtió en una referencia de la cultura popular.

El otro reconocimiento institucional de Máxima

La visita cultural coincidió con un momento particular en la trayectoria institucional de la reina.

El 14 de noviembre, Máxima recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real neerlandés, después de completar su preparación como reservista militar.

La distinción se inscribe en su formación y participación en las actividades de defensa de los Países Bajos. Se trata de una faceta diferente de sus habituales compromisos institucionales y representativos.