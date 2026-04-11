La interna entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte volvió a encenderse con fuerza en las últimas horas, luego de que saliera a la luz un episodio que suma más tensión al ya complejo vínculo familiar. Esta vez, el foco está puesto en un audio que habría generado fuerte impacto.

Todo comenzó cuando Nicole Neumann decidió hacer pública la internación de su hija Allegra, una situación delicada que, según trascendió, habría sido previamente acordada con Fabián Cubero para mantenerse en estricta privacidad. Ese gesto habría sido el detonante de un nuevo conflicto entre las partes.

A partir de ese momento, comenzaron a circular fuertes declaraciones. Una de las frases que más repercusión tuvo fue: “Hay gente que no puede con un hijo solo y maltrata hijos ajenos”, lo que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Mica Viciconte, actual pareja de Cubero.

En medio del escándalo, apareció una versión que elevó aún más la polémica. La periodista Débora D’Amato reveló que tuvo acceso a supuestos audios que Nicole Neumann le habría enviado a Mica Viciconte, sumando un elemento explosivo al conflicto mediático.

Durante su participación en el programa A la tarde, Débora D’Amato fue contundente al referirse al contenido de esos mensajes: “Yo escuché los audios que enviaba Nicole”, aseguró, dejando en claro que su testimonio se basa en material concreto.

Pero lo más fuerte llegó después, cuando describió el tono de esos audios. “Eran espantosos, absolutamente. Feos”, afirmó sin rodeos, generando sorpresa en el estudio y entre los espectadores que siguen de cerca esta disputa.

Si bien evitó reproducir textualmente lo que se decía en esos mensajes, la periodista dio una pista clara: “No me gustaría que hablen así de mí. Eran específicamente en contra de ella”, deslizó, en referencia a Mica Viciconte, lo que deja entrever la gravedad del contenido.

Así, el conflicto entre Nicole Neumann, Fabián Cubero y Mica Viciconte suma un nuevo capítulo cargado de tensión, acusaciones y versiones cruzadas, que vuelve a poner a la familia en el centro de la escena mediática y promete seguir dando que hablar.