Silvina Luna volvió a conmover desde un lugar distinto, esta vez a través de un material que promete recuperar su propia voz en uno de los tramos más duros de su vida. El primer adelanto de “Perfecta: la voz de Silvina Luna” dejó ver imágenes inéditas de sus internaciones, sus sesiones de diálisis y varios registros íntimos que ella misma decidió grabar cuando ya atravesaba una etapa crítica de salud.

Lo que apareció en ese avance no fue una reconstrucción ajena ni una mirada externa armada a la distancia. Buena parte del corazón del documental está sostenido por videos, audios y escenas que Silvina Luna dejó grabadas con intención de testimonio. En el adelanto, su hermano Ezequiel Luna explicó el origen de ese material con una frase que resume el tono del proyecto: “Ella se empezó a grabar con su celular los momentos que iba al hospital, cuando hacía diálisis”.

Ese gesto personal le da al documental una dimensión mucho más íntima. No se trata solamente de contar qué le pasó, sino de mostrar cómo eligió narrarlo ella misma mientras lo estaba viviendo. En las escenas difundidas se la ve durante procedimientos ligados a la diálisis y también en momentos de internación, con el cuerpo marcado por el tratamiento y con una cercanía difícil de sostener para quien mira.

A esa capa emocional se sumó otra voz muy importante dentro del adelanto, la de Bárbara Corvalán, una de sus amigas más cercanas. Allí aparece la idea que, según contó, movía a Silvina Luna cuando empezó a guardar esos registros. “Tenía un deseo muy grande de hacer un documental acerca de todo ese camino que tuvo que transitar porque quería dejar un mensaje. Que tomemos lo que a ella le pasó como un ejemplo, para que no pasen más estas cosas”, señaló.

El proyecto, titulado Perfecta: la voz de Silvina Luna, está producido por Netflix y se apoya en ese archivo personal, además de entrevistas y materiales nunca vistos públicamente. Según se informó en el texto base, el estreno está previsto para 2027. Por ahora no hay una fecha puntual de lanzamiento, pero sí quedó confirmado que podrá verse a través de esa plataforma.

Así, la aparición de este primer avance no solo reabrió la memoria sobre su historia, también instaló una expectativa distinta alrededor del estreno. Perfecta: la voz de Silvina Luna ya no asoma como un homenaje convencional, sino como un relato construido desde adentro, con material que ella decidió dejar para contar, con su propia mirada, aquello que no quería que quedara en silencio.