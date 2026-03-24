El cumpleaños de Yanina Latorre se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana, con una fiesta que no escatimó en glamour ni en producción. La conductora celebró sus 57 años rodeada de sus afectos más cercanos, en una noche que definió como una auténtica “noche de chicas”, aunque también hubo presencia familiar y grandes invitados.

La celebración tuvo lugar el 23 de marzo en una imponente carpa ambientada con luces cálidas y una estética sofisticada. El espacio rápidamente se transformó en pista de baile, con mesas repletas de flores de colores que reforzaban una impronta maximalista. Los detalles fueron protagonistas, desde los nombres personalizados en cada asiento hasta un menú variado que incluyó sushi y opciones dulces.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre apostó por dos cambios de vestuario que captaron todas las miradas. Primero lució un vestido largo dorado, ceñido al cuerpo y con escote cuadrado, ideal para iniciar la noche. Más tarde, tras soplar las velas, sorprendió con un vestido mini plateado con brillos, que combinó con botas blancas de caña alta.

El momento más esperado llegó con la aparición de Carlos Baute, quien ingresó con un gran ramo de flores y desató la euforia de los invitados. El cantante interpretó algunos de sus clásicos y hasta sacó a bailar a la cumpleañera, generando uno de los momentos más celebrados de la noche.

La fiesta también tuvo ausencias importantes, como la de Lola Latorre, quien no pudo asistir por encontrarse en un exclusivo viaje por Tailandia vinculado a Victoria’s Secret. A pesar de ello, Yanina Latorre se mostró orgullosa y acompañada por el resto de su familia.

Por su parte, Diego Latorre dijo presente junto a su hijo y fue el encargado de llevar una imponente torta Rogel con velas doradas. A la medianoche, todos entonaron el clásico “feliz cumpleaños”, en un momento emotivo que marcó el inicio del 24 de marzo.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del festejo, donde amigos y seguidores compartieron imágenes y mensajes dedicados a la conductora. Las historias de Instagram se llenaron de postales del evento, destacando la ambientación, los looks y la energía de la noche.

Una vez más, Yanina Latorre demostró su sello personal a la hora de organizar eventos. Con una combinación de lujo, diversión y cercanía, logró una celebración que dejó huella y que fue definida por ella misma con una frase que resumió todo: “Una verdadera noche de chicas”.