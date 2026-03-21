Yanina Latorre se prepara para celebrar sus 57 años el próximo 24 de marzo con un evento que promete dar que hablar en el mundo del espectáculo. Fiel a su estilo frontal, la panelista eligió organizar una fiesta privada con una consigna muy clara: será una noche “hot” y solo para mujeres.

La información fue revelada por Ángel de Brito, quien a través de sus redes sociales adelantó detalles del festejo. “Se viene un cumple hot, el lunes en su casa, solo con mujeres”, escribió el conductor, generando expectativa inmediata entre los seguidores de la farándula.

Según trascendió, alrededor de 40 invitadas participarán de la cena íntima que se realizará en la casa de Yanina Latorre. Entre las asistentes confirmadas figuran Pía Slapka, Analía Franchín, Caro Molinari, Elbita, Lara Piro, Mariana Gallego, Caro Baldini y Abdy Bursten.

Pero la velada no terminará ahí. Tal como detalló Ángel de Brito, “después de la medianoche” habrá un show sorpresa y un mega musical que elevará la temperatura del evento. El misterio sobre el espectáculo suma intriga a una noche que ya promete ser inolvidable.

En paralelo a los preparativos de su cumpleaños, Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena mediática por su supuesta vinculación con el caso $LIBRA, una polémica que generó repercusiones políticas y judiciales.

Fue Fernanda Iglesias quien compartió en sus historias de Instagram documentos que comprometerían a la panelista. “Yanina Latorre aparece en la investigación por el caso Libra”, aseguró, generando un fuerte revuelo en redes sociales.

Según explicó la periodista, “se trata de una conversación con el imputado Mauricio Novelli donde ella le cuenta que habló con Javier Milei y luego pautan unas publicaciones en Instagram”. Estas declaraciones reavivaron el debate sobre el escándalo.

Cabe recordar que el caso $LIBRA se originó a comienzos de 2025, cuando Javier Milei promocionó una criptomoneda que colapsó horas después de su lanzamiento. Mientras tanto, Yanina Latorre enfrenta las versiones y se enfoca en lo que será una fiesta que, sin dudas, dará que hablar.