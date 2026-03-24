En un gesto cargado de simbolismo, León Gieco visitó a Estela de Carlotto en su casa de Tolosa y protagonizó un encuentro profundamente conmovedor a pocos días de cumplirse 50 años del golpe de Estado en Argentina.

Durante la visita, el músico interpretó en vivo su emblemática canción “La Memoria”, un tema que con el paso de los años se transformó en un verdadero himno de resistencia y reflexión colectiva sobre el pasado reciente del país.

El momento fue registrado por el equipo de León Gieco, con fotografía de Ruben Andón y producción de Gustavo Taranto y Virginia Taranto, quienes capturaron cada instante de una escena tan íntima como potente.

Lanzada en 2001 dentro del disco “Bandidos rurales”, la canción recorre distintos episodios dolorosos de la historia argentina y latinoamericana, desde el genocidio hasta el atentado a la AMIA y el asesinato de José Luis Cabezas.

En paralelo a este encuentro, Estela de Carlotto brindó una entrevista en la que reflexionó sobre el presente de los Derechos Humanos en Argentina. A sus 95 años, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo reafirmó su compromiso con la memoria colectiva.

“El Gobierno no es el dueño de las cosas que puede negar o aceptar”, expresó con firmeza, y agregó: “El Nunca Más debe ser una realidad, no un deseo”, marcando su postura frente a la actualidad política.

La referente también se refirió al reciente hallazgo de restos de detenidos-desaparecidos en el ex centro clandestino La Perla, destacando la importancia de estos avances para las familias. “Una cosa es saber que ha muerto y otra poder llevar unas flores a un cementerio”, sostuvo.

Finalmente, Estela de Carlotto recordó su historia personal y la recuperación de su nieto Ignacio Montoya Carlotto, y dejó un mensaje contundente: “El silencio para nosotros no existe; es vivir y buscar a los nietos”, reafirmando que la lucha continúa más vigente que nunca.