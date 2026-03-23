La empresaria y conductora Wanda Nara volvió a captar todas las miradas con una serie de imágenes impactantes desde Japón, uno de los destinos más fascinantes del mundo. En esta oportunidad, eligió la ciudad de Kyoto para vivir una experiencia diferente, rodeada de tradición, naturaleza y estilo.

Acompañada por su pareja, Martín Migueles, la mediática compartió en sus redes sociales distintas postales que rápidamente se volvieron virales. Entre templos, calles típicas y escenarios naturales, la influencer dejó en claro que su viaje combina relax con glamour.

Uno de los puntos más destacados del recorrido de Wanda Nara fue su paso por los templos históricos de Kyoto. Allí se la vio explorando la arquitectura tradicional japonesa, con construcciones que reflejan siglos de historia y espiritualidad.

Además, la rubia no dejó de visitar uno de los lugares más icónicos: el famoso Pabellón Dorado. Este sitio, rodeado de naturaleza y espejos de agua, fue el escenario perfecto para algunas de las fotos más impactantes que compartió en su cuenta de Instagram.

Otro de los paisajes que eligió fue el reconocido bosque de bambú. En ese entorno mágico, Wanda Nara posó con un look urbano y moderno, generando un contraste llamativo con el entorno natural que la rodeaba.

La experiencia no estuvo completa sin un recorrido gastronómico. Durante su estadía, la conductora mostró parte de los platos típicos que degustó, como sopas de fideos y tempura, presentados con la delicadeza característica de la cocina japonesa.

Las publicaciones de Wanda Nara no tardaron en llenarse de comentarios y reacciones. Sus seguidores destacaron tanto la belleza de los paisajes como el estilo que la empresaria imprime en cada uno de sus viajes.

De esta manera, entre cultura, paseos y sabores, Wanda Nara disfruta de unos días inolvidables en Kyoto junto a Martín Migueles, sumando un nuevo destino a su extensa lista de viajes de lujo alrededor del mundo.