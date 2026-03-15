Un nuevo álbum en redes sociales alcanzó para que millones de seguidores se asomaran a un momento muy personal de Antonela Roccuzzo. La empresaria decidió compartir algunas postales del festejo por sus 38 años, una celebración que tuvo lugar en Miami y que reunió a su círculo más cercano.

La rosarina eligió publicar las imágenes varios días después de su cumpleaños, ocurrido el 26 de febrero. En las fotos se la puede ver disfrutando del encuentro junto a Lionel Messi y a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, además de amigas cercanas que participaron de la celebración íntima organizada en su casa.

Una de las primeras imágenes del álbum muestra el look que eligió para la ocasión. Antonela Roccuzzo apostó por un estilo fresco y veraniego con un top blanco de escote halter combinado con un pantalón de jean de tiro alto en tono claro. La elección generó múltiples elogios entre sus seguidores por su sencillez y elegancia.

La decoración también captó buena parte de la atención. En otra de las fotografías que compartió la esposa de Lionel Messi se puede ver la entrada de su casa ambientada con arreglos florales en tonos suaves como blanco, rosa y amarillo. En ese mismo espacio se destacaba un cuadro con una imagen de sus tres hijos vestidos de manera formal.

Dentro del hogar, la mesa preparada para recibir a los invitados siguió la misma estética romántica que dominó todo el festejo. Manteles con combinaciones de verde y rosa, vajilla en tonos pastel, servilletas con detalles florales y cubiertos dorados formaban parte de la ambientación elegida para la noche.

Los detalles del menú también aparecieron en las imágenes que subió Antonela Roccuzzo. Entre las opciones que se podían ver sobre la mesa figuraban platos frescos y variados como avocado toast, ceviche tropical, mango sushi roll y burrata, una selección pensada para acompañar una velada relajada.

Uno de los elementos más comentados del cumpleaños fue la torta principal. El pastel estaba decorado con flores y con fotografías impresas que recorrían diferentes momentos de la vida de Antonela Roccuzzo, muchas de ellas junto a Lionel Messi. Ese collage formaba una especie de línea de recuerdos alrededor del diseño, coronado por una letra “A” que hacía referencia a su nombre.