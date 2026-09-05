El descanso familiar tuvo como escenario uno de los destinos más elegidos durante el invierno. El Polaco y Barby Silenzi viajaron a Bariloche junto a Abril, la hija que tienen en común, y aprovecharon la estadía para disfrutar de la nieve, los paisajes cordilleranos y diferentes actividades al aire libre.

Durante su paso por la ciudad rionegrina, la familia se trasladó hasta el cerro Catedral, donde registraron distintos momentos de la jornada. Las fotografías permitieron ver a los tres entre los senderos cubiertos de nieve, con las montañas como paisaje de fondo y un cielo despejado que acompañó buena parte de las actividades.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la ropa elegida para enfrentar las bajas temperaturas. El Polaco utilizó una campera en tonos blanco, negro y azul, mientras que Barby Silenzi llevó un abrigo con estampado similar, aunque predominaban los colores rosa y blanco. Abril también lució un conjunto especialmente preparado para jugar en la nieve.

El Polaco y Barby disfrutan de la nieve

La menor se convirtió en una de las grandes protagonistas de las postales familiares. En varias imágenes apareció jugando sobre el manto blanco y posando frente a los sectores de montaña. Además, utilizó diferentes accesorios para protegerse del frío, entre ellos un gorro celeste con un parche de Stitch y otro modelo de color rosa.

La diversión continuó con una actividad clásica de cualquier visita a un destino nevado: un muñeco de nieve. El Polaco, Barby Silenzi y Abril participaron juntos de la construcción de la figura entre los árboles, hasta que finalmente la pequeña posó junto al muñeco terminado, que recibió algunos de los accesorios utilizados durante la jornada.

Las postales también incluyeron una foto de los tres caminando por un sendero rodeado de pinos. La escena resumió el espíritu de la escapada: nieve, naturaleza y tiempo compartido lejos de las obligaciones laborales y de la rutina habitual de El Polaco y Barby Silenzi.

El Polaco y Barby disfrutan de la nieve

Pero el viaje no quedó solamente en fotografías. Días más tarde, Barby Silenzi publicó un video en el que se pudo ver a la pareja protagonizando una divertida guerra de nieve. La secuencia mostró a ambos persiguiéndose entre los árboles y arrojándose bolas de nieve mientras recorrían uno de los sectores boscosos del complejo.

Abril también se sumó a la aventura y terminó compartiendo con sus padres una escena de pura diversión. El momento final los encontró a los tres tirados sobre la nieve, después de los juegos. Así, El Polaco y Barby Silenzi transformaron su estadía en Bariloche en una escapada familiar llena de postales y recuerdos.